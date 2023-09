Sainz a joué avec le DRS : "Cette manœuvre a sauvé ma course"

Le Grand Prix de Singapour aura décidément été particulièrement tactique. Après avoir ralenti le rythme du peloton pendant une bonne partie de l'épreuve, le vainqueur Carlos Sainz a également usé de son intelligence de course pour entraver le retour express des Mercedes dans les derniers tours. En laissant sciemment Lando Norris se rapprocher à moins d'une seconde, le pilote Ferrari a donné à son ancien coéquipier la possibilité d'utiliser le DRS, avec pour effet d'empêcher George Russell de porter une attaque.

Dans ce cas précis, c'est le pilote lui-même qui a mis en place ce stratagème. "C'était l'idée de Carlos", confirme Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia. "Je ne dirais pas que c'était évident, mais il savait qu'il courait plus de risques avec les Mercedes qu'avec Norris. Norris avait les mêmes pneus, et presque le même rythme depuis le premier tour. On n'était pas vraiment en danger avec lui, sauf si l'on perdait les pneus, donc c'était une manœuvre intelligente de la part de Carlos de laisser Norris dans la zone DRS."

Carlos Sainz en est convaincu, sa deuxième victoire en Grand Prix lui aurait échappé si le bouclier formé par Lando Norris derrière lui avait sauté. La nécessité d'user d'une telle tactique, l'Espagnol y avait d'ailleurs songé en amont de la course, tout en ayant conscience du niveau de concentration supplémentaire que cela induirait.

"C'est toujours délicat, parce qu'on se met soi-même sous une pression supplémentaire", souffle-t-il. "On sait qu'on n'a pas le droit de bloquer une roue ni de commettre la moindre erreur, sinon Lando aurait une chance de doubler puisqu'il a le DRS. Au moment de décider de lui donner le DRS, on espère que ça suffira pour maintenir les Mercedes derrière."

"Il y a un tour en particulier, où je crois que Lando a défendu aux virages 16-17, et j'ai dû ralentir énormément dans les virages 1-2-3 pour lui donner à nouveau le DRS. Je pense que cette manœuvre a sauvé ma course, et aussi la deuxième place de Lando, car si je n'avais pas fait ça, j'étais cuit. Si les Mercedes avaient dépassé Lando, je pense qu'ils auraient pu me dépasser assez facilement."

"C'est le genre de stratégie que l'on garde toujours à l'esprit sur des circuits comme Singapour, et qui peut s'avérer utile à un moment donné. Le problème, c'est que c'est facile d'y penser, mais c'est beaucoup plus difficile de le faire, car ça ajoute une pression supplémentaire et ça comporte des risques. Il faut se décider à prendre ce risque supplémentaire. Mais j'ai senti que c'était ma seule change de gagner la course, et je voulais gagner."