Sainz n'a jamais craint de céder sous la pression à Singapour

Carlos Sainz a remporté ce dimanche sa deuxième victoire en Grand Prix, encore une fois lors d'une épreuve à suspense après la course de Silverstone l'an passé. À Singapour, le pilote Ferrari a signé la pole position et a mené la course de bout en bout… mais son avance a été inférieure à deux secondes lors de 55 des 62 tours au programme.

Sainz a bénéficié du rempart Charles Leclerc en début de course, mais par la suite, il a subi la pression de George Russell puis de Lando Norris avant de devoir composer avec la chevauchée fantastique des Flèches d'Argent en fin d'épreuve, celles-ci ayant chaussé des pneus mediums neufs. L'Ibère a alors fait preuve d'intelligence tactique en restant moins d'une seconde devant Norris pour que celui continue à bénéficier du DRS dans sa défense face aux Mercedes, constituant ainsi un obstacle protégeant sa victoire.

Sainz a ainsi mis un terme à la série de dix victoires consécutives de Max Verstappen, pour quinze succès d'affilée du côté de Red Bull. "C'est une sensation incroyable, un week-end incroyable", se délecte l'Espagnol. "Je veux remercier tout le monde chez Ferrari d'avoir réalisé cet immense effort pour renverser la situation et parvenir à gagner après notre début de saison difficile. On a fait le week-end parfait, la course parfaite. On a fait tout ce qu'on avait à faire. On a ramené à la maison une première place dont je suis sûr que toute l'Italie et Ferrari sont fiers et contents aujourd'hui."

Carlos Sainz (Ferrari) célèbre sa victoire sur le podium

Sainz a longtemps roulé sur un rythme de sénateur, conscient de la nécessité de gérer les gommes pour retarder son arrêt au stand au maximum compte tenu d'un peloton particulièrement resserré.

"Vu nos limites au niveau de l'usure et la dégradation des pneus, la clé était de gérer le début de ces relais pour être sûr de faire le nombre de tours visé avec chaque composé", confirme celui qui a été élu Pilote du Jour. "Une voiture de sécurité nous a forcés à rentrer au stand encore plus tôt qu'on ne le voulait, et je savais que ça allait être un long relais en durs. J'ai dû ralentir George encore et encore pour ne pas lui donner l'opportunité d'une voiture de sécurité ou des pneus mediums, et ça a marché à la perfection. C'était juste assez serré à la fin. Mais on a donné à Lando un peu de DRS pour l'aider, et à la fin, on a réussi à finir premier."

Sainz reconnaît volontiers que la situation n'était pas confortable, mais il ne s'est pas senti en danger pour autant : "Tout me semblait être sous contrôle, à vrai dire. J'ai toujours senti que j'avais suffisamment de marge au niveau cérébral et côté rythme pour faire ce que je voulais. Je ne vais pas mentir, il y a la pression et les erreurs sont très proches, mais tout me semblait être sous contrôle. J'avais l'impression de pouvoir bien gérer, et on l'a ramenée à la maison. C'était le meilleur sentiment qui soit. Je suis aux anges !"

Cette victoire conforte la position de Carlos Sainz dans le top 5 du championnat des pilotes, à seulement 28 points de son compatriote Fernando Alonso. Ce dernier avait pourtant 66 longueurs d'avance deux courses plus tôt.