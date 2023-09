Ocon encore victime d'un souci : "Pas de commentaire..."

Esteban Ocon entrevoyait sans doute un excellent résultat le jour de ses 27 ans lors du Grand Prix de Singapour 2023 de F1. Cependant, le sort en aura décidé autrement puisqu'il a été victime d'un problème technique au moment d'entamer le 43e des 62 tours de course, l'obligeant à mettre pied à terre.

Quelques minutes avant cela, Ocon était parvenu à faire sauter le très récalcitrant bouchon créé par Sergio Pérez, sur lequel Fernando Alonso s'était cassé les dents depuis le restart après le Safety Car. Opportuniste, le Normand avait profité de la passe d'armes entre l'Aston Martin et la Red Bull pour se jouer de ses deux anciens équipiers. Septième à ce stade, il allait ensuite gagner une position grâce à l'arrêt de Max Verstappen devant lui.

C'est donc avec un zéro pointé qu'Ocon repart de Marina Bay, alors que Pierre Gasly a lui bien terminé au sixième rang, profitant entre autres choses des errements d'Aston Martin lors de l'arrêt d'Alonso mais également de l'abandon de George Russell dans le dernier tour.

"On a eu un problème de boîte de vitesses, malheureusement, donc pas le meilleur anniversaire que j'aie connu", a déclaré Ocon au micro de Canal+. "On allait marquer beaucoup de points pour l'équipe aujourd'hui, c'est malheureux mais c'est quelque chose qui arrive dans les sports mécaniques, ça nous est arrivé aujourd'hui. C'est comme ça, maintenant on reviendra plus forts à la prochaine course."

"On a une voiture qui fonctionne très bien, surtout pendant la course. On avait une très bonne vitesse comparé aux Aston devant [une seule AMR23 était en piste après le forfait de Lance Stroll], et même les Red Bull qui avaient des pneus plus usés, mais on tenait le rythme. On était satisfaits de la course jusqu'à [l'abandon]. C'est dommage pour le hic à la fin, ça nous coûte, ça fait mal, mais ce n'est pas la fin de la saison et on va revenir."

Ce n'était pas le premier abandon sur problème mécanique pour Ocon en course cette saison, également victime d'un souci hydraulique à Silverstone et d'un problème de direction à Monza. Quand il lui est demandé si cela devient une préoccupation pour lui, il se contente de lancer : "Pas de commentaire..."