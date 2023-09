Vasseur savoure : "Red Bull ne sera pas à la ramasse tous les week-ends"

La longue et fructueuse carrière de Frédéric Vasseur en sports mécaniques est désormais auréolée d'une nouvelle ligne de palmarès avec le premier succès de la Scuderia Ferrari sous ses ordres au GP de Singapour 2023 de F1. Un succès rapporté par Carlos Sainz au terme de trois jours et 62 tours de maitrise de la part de l'Espagnol.

Interrogé par Canal+ sur ce que représente cette première victoire sous son commandement, Vasseur a déclaré : "C'est sûr que ce n'est pas un accomplissement, parce que c'est une étape. Et je pense que ça fait hyper plaisir pour l'ensemble de l'équipe, on a eu des débuts difficiles. Monza était une première étape, on s'y attendait un peu, mais là on ne s'y attendait pas du tout. Je pense que Carlos a fait un méga job tout le week-end en étant hyper intelligent sur toute la course, en manageant très bien la situation et je suis plus que ravi pour lui."

A-t-il été stressé par la fin de course sous tension, surtout au moment du retour des Mercedes avec des pneus plus performants ? "Très bizarrement, je n'étais pas stressé. J'avais vraiment l'impression que Carlos était dans le contrôle depuis le début et qu'il voulait garder Norris dans le DRS pour qu'il ne se fasse pas doubler. Et il l'a très, très bien géré. Je pense qu'on avait aussi de la marge pour aller un peu plus vite mais que ce n'était pas son intérêt. Et toute la course il a été dans cette gestion, et il l'a fait à merveille."

"On avait un plan qui était hyper clair et ça s'est déroulé à merveille dès le début, à commencer par Charles [Leclerc] qui est parti en tendres et qui était deuxième [en début de course]. Ce qui nous a un petit peu gêné, c'est le Safety Car où on a perdu la deuxième place de Charles dans les stands. Mais sinon, ça s'est déroulé selon le plan et on savait qu'il ne fallait pas pousser plus que ça, bizarrement, parce que le plus important c'était de garder les gens groupés derrière nous. Ils ont été hyper sages, hyper appliqués, à ne pas essayer de faire le gap, à ne pas montrer qu'ils allaient plus vite que les autres. Ce qu'il fallait, c'était gagner."

Dans un contexte où, il y a quelques semaines, de fortes critiques s'abattaient sur Ferrari, Vasseur est fier de ses troupes qui ont su faire le dos rond pour cueillir la première opportunité de l'emporter : "[Fier] de mes gars, parce qu'on a été un peu critiqués. Dans ces moments-là, je pense que la réaction a été bonne. Après Djeddah, c'était un dur week-end pour nous, la réaction a été super bonne, on est restés appliqués, on a toujours fait des petits pas en avant et voilà. Aujourd'hui, c'était encore plus important pour nous parce que ce n'était pas le circuit sur lequel on devait être le plus à l'aise."

Au moment de monter sur le podium pour recevoir le trophée du constructeur et sabrer le champagne, a-t-il repensé au chemin parcouru dans sa carrière pour arriver à ce premiers succès avec la Scuderia en F1 ? "Oui et non, je n'ai pas pensé à ça quand j'étais sur le podium. '35 ans de sacrifices', je ne pense pas, parce que j'ai toujours pris ça avec plaisir. Je me suis fait plaisir, beaucoup plus que beaucoup de monde dans le paddock et en dehors, donc je ne peux pas dire que ce soient des sacrifices. Ce sont peut-être des sacrifices pour ma famille, mais pas pour moi."

"Ce sont des moments hyper appréciables, parce que j'ai conscience que je ne serai pas tous les jours sur le podium – on le voit cette année – mais voilà, je pense que c'est une étape. On a encore du travail à faire, parce que je pense que Red Bull ne sera pas à la ramasse tous les week-ends. Il faut dès la semaine prochaine réattaquer avec le couteau entre les dents."