Ricciardo négatif au COVID et confirmé pour Bahreïn

Testé positif au COVID-19 le 11 mars dernier, Daniel Ricciardo sera bien sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn ce week-end. La participation du pilote McLaren à la manche inaugurale de la saison 2022 de Formule 1 était remise en cause par ce dépistage, mais il est déjà sorti de quarantaine à la suite de plusieurs tests négatifs.

"McLaren F1 Team confirme qu'après avoir été testé positif au COVID-19 la semaine dernière, Daniel a désormais effectué un certain nombre de tests négatifs et sera donc de retour dans le paddock jeudi, prêt à participer au GP de Bahreïn ce week-end", indique un bref communiqué de l'écurie. "Daniel s'est senti mieux chaque jour tandis qu'il continuait à récupérer en isolement, conformément à la législation locale de Bahreïn."

Ricciardo a toutefois le handicap d'avoir manqué les trois journées d'essais privés à Sakhir, n'ayant à son actif que ses 212 tours de Barcelone pour prendre ses marques avec la nouvelle McLaren MCL36, même s'il est l'un des pilotes qui ont le plus roulé en Catalogne.

"Je suis content d'être de retour, je me sens mieux et prêt pour le Grand Prix de Bahreïn ainsi que pour la saison à venir", déclare l'Australien. "J'étais déçu de ne pas être dans la voiture la semaine dernière mais, bien que malade, j'ai pu rester en contact avec l'équipe, discuter avec Lando au sujet de la voiture et me préparer du mieux possible pour le week-end de course."

"Je veux tirer le maximum des séances d'essais libres pour mieux comprendre la voiture et tout peaufiner afin d'être prêt pour les qualifications et le départ de dimanche. Il est difficile de savoir où nous serons sur la grille, mais ça va être compétitif ; je suis impatient de remonter dans la voiture et de faire la course."

Ricciardo est le huitième athlète de la catégorie reine du sport automobile à avoir été contaminé par ce coronavirus, après Sergio Pérez, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris, Pierre Gasly, Kimi Räikkönen et Nikita Mazepin.

Rappelons que McLaren a accès aux pilotes de réserve de son motoriste Mercedes, à savoir ses anciens protégés Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries, ainsi qu'au réserviste d'Alpine, Oscar Piastri.