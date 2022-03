Ricciardo : Les pilotes s'habitueront à la visibilité réduite

Charger le lecteur audio

Si le premier Grand Prix de la saison 2022 est programmé au 20 mars, les pilotes titulaires ont déjà pris le volant de leur nouvelle monture, conçue sous un nouveau règlement, à l'occasion des essais de Barcelone fin février. Les premiers commentaires ont été positifs, les acteurs de la grille ayant notamment indiqué qu'il leur était désormais plus facile de suivre une autre voiture, mais il y a également eu quelques griefs.

Outre l'augmentation du poids des voitures, les pilotes se sont plaints de la réduction de leur champ de vision en raison des nouvelles roues (qui sont passées de 13 à 18 pouces) et des éléments aérodynamiques au-dessus d'elles à l'avant. Ainsi, Daniel Ricciardo a expliqué qu'il était "clairement un peu plus difficile" de voir devant lui puisqu'il y avait "plus d'obstacles".

"On pourrait penser que l'on roule avec un pilote [en caméra embarquée] mais on n'a pas vraiment son point de vue", a-t-il lancé. "[Les pilotes] ne voient pas autant de choses, c'est tout. On voit encore moins cette année mais on s'y habituera, on trouvera des points de référence et des choses comme ça. C'est quelque chose qui devient de plus en plus facile avec le temps mais ce n'est plus aussi bien depuis l'époque où [les pilotes] étaient assis plus en avant et beaucoup plus haut."

Daniel Ricciardo et Lewis Hamilton

Si le manque de visibilité pourrait potentiellement rendre plus difficile les combats roue contre roue, Ricciardo a assuré que ce ne serait pas le cas. Selon le pilote McLaren, tous les pilotes finiront par s'y habituer. "Il y a toujours des angles morts dans la voiture donc il faut aussi beaucoup se fier à son intuition lorsque l'on roule roue contre roue", a-t-il poursuivi.

"C'est l'art d'une bonne bagarre. On fait appel à ses autres instincts ou on s'appuie sur d'autres choses pour faire un dépassement ou défendre correctement. Je pense qu'il faudra que l'on s'adapte à un peu plus de choses, surtout en début de saison, mais peut-être que nous ne sentirons plus vraiment [le changement] après quelques courses."

Alors que Lewis Hamilton a pensé à "prendre un coussin pour être plus haut" dans le cockpit, Max Verstappen a souligné que la visibilité réduite pourrait rendre le pilotage "un petit peu plus difficile" sur les circuits situés en ville, en raison de l'étroitesse de ce type de piste.

Fernando Alonso a quant à lui indiqué : "Sur certains circuits urbains, ce sera peut-être un challenge parce que nous n'avons plus la même vision dans le cockpit, les roues avant sont plus grosses et il y a ce truc au-dessus d'elles [le déflecteur de sillage, ndlr]. Nous verrons bien. Je pense que c'est un nouveau challenge pour tout le monde."