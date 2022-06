Ricciardo a discuté de son avenir chez McLaren avec Brown

Charger le lecteur audio

Des questions se posent autour de l'avenir de Daniel Ricciardo chez McLaren depuis plusieurs semaines, renforcées par le constat de Zak Brown selon lequel le pilote n'était pas au niveau attendu et son évocation de "mécanismes" suggérant la possibilité d'une fin prématurée de l'accord que lie le pilote et l'écurie jusqu'à la fin de saison 2023.

Dans le contexte d'un nouveau GP décevant à Monaco, Ricciardo est arrivé à Bakou après avoir discuté avec son patron. Ce dernier lui a visiblement assuré qu'une séparation n'était pas à l'étude, mais cela n'incite toutefois pas l'Australien à se reposer sur ses lauriers.

"Absolument pas. La signature d'un contrat au début d'une saison vous donne un certain confort, mais ce confort ne doit pas être interprété comme de la satisfaction. Absolument pas. C'est aussi simple que cela. Mes résultats, je veux qu'ils soient meilleurs. Je sais qu'ils peuvent être meilleurs. Et je veux connaître cette réussite avec l'équipe. Donc je ne vais pas me contenter de la 13e place et être satisfait ou heureux de cela. Pas du tout."

En dépit des commentaires de Brown, Ricciardo assure que les deux hommes sont pleinement alignés concernant la résolution des problèmes et la relance d'une dynamique à l'horizon 2023.

Daniel Ricciardo dans le paddock de Bakou

"Nous avons parlé", a-t-il répondu lorsque Motorsport.com lui a demandé s'il avait discuté avec Brown depuis ces déclarations. "Nous avons eu une discussion. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étendre sur le sujet. Je pense que parfois, et j'en suis coupable aussi, nous sommes pris par les médias et nous ne donnons pas toujours tout leur sens aux choses. Mais la situation est claire pour nous, nous allons de l'avant."

"Mon contrat est clair avec l'équipe jusqu'à la fin de l'année prochaine. Je suis pleinement impliqué et je l'ai clairement fait savoir. Il s'agit maintenant de le montrer en piste, de prouver dans ces moments et ces courses ce que je sais être capable de faire. Et je crois vraiment que j'ai le soutien total de l'équipe et que nous voulons y parvenir ensemble."

"Peut-être que je suis devenu un peu immunisé contre les médias, en étant dans cette discipline depuis si longtemps", a-t-il déclaré, réagissant à l'idée que les déclarations de Brown traduisaient un changement de ton assez notable. "Je sais que certaines choses sont prises hors contexte. Je sais que certaines choses sont sorties de leur contexte."

"Je ne suis donc pas vraiment du genre à m'y plonger, à lire trop et à essayer de comprendre. En fin de compte, je pense que je connais les faits entre nous et la situation avec l'équipe. Donc, tout simplement, je ne me laisse pas prendre au jeu. Donc non, je suppose que je ne suis pas surpris par quoi que ce soit ces jours-ci."