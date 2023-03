Rosberg : Verstappen pourrait faire preuve de plus d'élégance

Charger le lecteur audio

La course du Grand Prix d'Arabie saoudite de Formule 1 s'est achevée sur un doublé de Red Bull. Pourtant, il régnait une ambiance étrange autour de l'écurie après la victoire de Sergio Pérez devant Max Verstappen. Ce dernier ne masquait pas une certaine amertume concernant le déroulé de l'épreuve, qui l'a vu subir un problème de transmission en qualifications, partir 15e en raison de cela, avant de terminer second à cinq secondes de son équipier.

Le double Champion du monde en titre a ainsi déclaré "tout le monde est content dans l'équipe, mais personnellement, je ne suis pas content car je ne suis pas là pour être deuxième" avant de lancer "nous avons un peu limité la casse, mais j'aurais dû gagner ici". Le Néerlandais a pourtant eu l'opportunité de revenir sur son équipier en seconde partie de course, notamment après avoir dépassé Fernando Alonso pour la deuxième position, mais n'y est pas parvenu.

S'exprimant après la course pour Sky Sports, Nico Rosberg s'est montré assez circonspect face à l'attitude de Verstappen, estimant qu'il manquait d'élégance, notamment envers son écurie : "Ce n'est pas une bonne chose à voir. On nous a également dit qu'il n'avait apparemment pas assisté à la réunion de l'équipe [samedi]. Je ne pense pas que ce soit une bonne approche ou une bonne mentalité si tôt dans la saison alors que l'équipe a fait un si bon travail et a travaillé si dur. Je pense qu'il pourrait faire preuve de plus d'élégance."

Interrogé après la course sur le point de savoir si une certaine pression s'était faite sentir de la part de Verstappen pour tenter d'éviter de figer les positions en fin de course, notamment face aux craintes techniques qui entouraient la RB19 du Néerlandais, Christian Horner a d'abord répliqué : "Pourquoi ? Nous sommes à la deuxième course."

Puis, quand Motorsport.com a suggéré que le plus gros défi de la saison, au vu de l'avantage affiché lors de cette entame de campagne, pourrait être les problématiques internes, à commencer par la relation entre les deux pilotes, le directeur de Red Bull a lancé : "Nous avons deux pilotes très matures qui travaillent ensemble depuis longtemps. Nous avons discuté de la course et de ce scénario avant la course, et nous avons dit : 'Écoutez, vous êtes libres de vous battre aujourd'hui. Mais les règles d'engagement sont l'équipe d'abord, le respect mutuel, le respect des voitures que vous pilotez et nous voulons ramener le maximum de points', et c'est ce qu'ils ont fait."

Avec Jonathan Noble