Ross Brawn s'attend à "une saison géniale" avec les F1 2022

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix de Bahreïn, qui ouvrait la saison 2022 de Formule 1, a vu se dérouler une course pleine d'action et de rebondissements, le moment fort étant la lutte pour la tête entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Une bataille sur plusieurs tours qui aurait pu reprendre en fin de course, si la fiabilité de la Red Bull n'avait pas abandonné le Néerlandais.

Interrogé sur ses premières impressions, Ross Brawn, directeur sportif de la F1, sait que la course à Sakhir n'était que la première de ces nouvelles voitures, et qu'il faudra attendre avant de tirer des conclusions. Selon lui, la FIA va analyser les données pour comprendre à quel point il était plus simple de se suivre avec ces nouveaux packages aérodynamiques.

"Il ne s'agit que d'un seul échantillon, donc ne tirons pas de conclusions hâtives", affirme Brawn lorsque Motorsport.com l'interroge sur le succès de la nouvelle réglementation. "Mais nous n'avons rien vu de négatif aujourd'hui, ce qui est génial. Je pense qu'une fois que les pilotes auront donné leurs impressions et que la FIA aura commencé à regarder les données, nous pourrons voir comment nous avons avancé. Mais les anciennes voitures étaient horribles, et nous sommes parvenus à faire ce bond en avant. Le comportement des monoplaces en course doit être notre préoccupation principale à l'avenir."

"Il ne s'agit pas d'une seule solution et puis c'est tout. Nous devons garder ce processus et nous allons continuer à travailler pour comprendre comment mettre au point de bonnes voitures de course. Le développement se poursuivra dans ce sens."

Les ingénieurs qui ont participé au développement de ces nouvelles voitures au nom de la F1 ont désormais rejoint le département technique de la FIA. Cela signifie qu'ils peuvent avoir un accès direct aux données des écuries, afin de les analyser pour comprendre le comportement de ces voitures.

"Je pense que nous allons passer en revue toutes les données et les informations, en plus du feedback des écuries et des pilotes", déclare Brawn. "J'ai toujours dit que cela était un processus sur la durée et non pas une solution unique, donc nous devons poursuivre ce processus. L'équipe qui a imaginé cette voiture travaille désormais pour la FIA, elle a donc accès de manière légitime à toutes les données des différentes monoplaces. Elle peut voir ce qui a besoin d'être amélioré."

"Si nous pouvons maintenir ce processus et ajouter le comportement en course comme priorité pour les années à venir, alors je pense que nous sommes sur la bonne voie", poursuit-il.

Concernant les écarts de performances importants (et des écuries de pointe toujours hors-de-portée pour certaines), Brawn ne se montre pas inquiet. "Il me semble que deux ou trois équipes se sont trompées sur cette nouvelle réglementation. Mais ce n'était pas si mauvais. Comme toujours, si nous pouvons avoir deux ou trois écuries qui bataillent dur devant et un peloton solide, alors je pense que nous pouvons être satisfaits. Et si ces voitures peuvent faire la course entre elles, alors c'est la clé."

"Vous ne pouvez pas ignorer l'impact qu'aura le plafond budgétaire, car personne ici ne sera capable d'injecter 100 millions de dollars dans son programme pour résoudre d'éventuels problèmes. Le taux de développement sera plus régulier, personne ne va s'échapper. Beaucoup de choses ont été mises en place et nous pouvons nous attendre à une saison géniale."

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a ajouté que des stratégies variées avaient assuré le spectacle à Bahreïn. "Tout d'abord, nous ne devrions pas sous-estimer le travail réalisé par Pirelli, car comme vous le savez, les pneus étaient au centre de l'attention", analyse l'Italien. "Je crois que les pneus ont ajouté une nouvelle variante au spectacle avec des stratégies d'arrêts différentes. Certains ont réussi, d'autres non, cela fait partie du jeu et c'est génial."

"D'un autre côté, nous avons vu tellement de dépassements que je ne pouvais plus les compter, ce qui a plu au public", poursuit-il. "Comme Ross l'a dit, nous devons y aller petit à petit, mais les premiers signaux sont très encourageants. Nous devons nous assurer que chaque personne impliquée réalise la bonne tâche. Un autre point que je peux affirmer après ce à quoi nous avons assisté, c'est que nous avons eu de belles batailles en piste, qui étaient correctes et justes entre chaque pilote. C'est un bon signe pour la première course, espérons que cela continue pour la prochaine."

Domenicali reconnaît également que le succès de Ferrari sera un grand boost pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui se tiendra à Imola le mois prochain. "Il ne fait aucun doute que voir Ferrari être compétitif est une bonne chose pour tout le monde, donc je suis sûr que cela aura un impact sur le nombre de tickets vendus par le promoteur. Je m'attends à voir beaucoup de spectateurs à Imola, comme au bon vieux temps", sourit le président.