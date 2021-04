Russell : "J'ai demandé à Bottas s'il essayait de nous tuer"

Le torchon brûle entre George Russell et Valtteri Bottas. De manière surprenante compte tenu du différentiel de performance flagrant entre leurs monoplaces respectives, les deux hommes se sont retrouvés à la lutte pour la neuvième place lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Le pilote Williams, protégé de la marque à l'étoile, a pris l'aspiration de son rival de chez Mercedes au 31e tour, puis s'est décalé vers la droite pour faire l'extérieur dans Tamburello.

Russell a toutefois été quelque peu perturbé par un léger changement de trajectoire de Bottas dans sa direction, bien qu'il ait toujours eu la place de rester sur la piste, et a mis deux roues sur une portion humide. Il a alors perdu le contrôle et percuté la Flèche d'Argent, provoquant un spectaculaire accident à très haute vitesse.

Les deux hommes n'ont pas manqué de s'invectiver juste après l'incident, Bottas adressant un doigt d'honneur à son cadet tandis que Russell lui tapait sur le casque. "Je lui ai demandé s'il essayait de nous tuer !" s'exclame le jeune Britannique au micro de Sky Sports F1.

Pourtant, Bottas estime n'avoir rien fait de mal : "Je le voyais, plus tôt dans la ligne droite. Puis j'ai remarqué qu'il s'était décalé sur la droite", détaille le Finlandais. "D'après les replays que j'ai vus, j'ai toujours laissé la place pour deux voitures, mais il a manifestement perdu le contrôle et m'a percuté. Game over." Il ajoute : "Je ne sais pas de quoi il se plaignait, car c'était clairement sa faute, donc je n'étais pas content de lui. Mais c'est comme ça."

Russell en revanche ne décolère pas, même à froid, lui qui n'est toujours pas entré dans le top 10 pour Williams, au bout de 39 tentatives. "Je suis déçu, contrarié, frustré pour tout le monde", assène-t-il. "Nous aurions marqué des points aujourd'hui, la voiture était rapide. Tenter de dépasser une Mercedes, je crois ça fait très longtemps qu'une Williams n'avait pas fait ça. Je suis donc satisfait, mais en fin de compte, frustré."

"Entre tous les pilotes, nous avons ce gentlemen's agreement selon lequel quand une voiture plus rapide approche avec le DRS, on ne donne pas d'à-coup avec le volant au tout dernier moment. J'ai pris l'aspiration, je me suis décalé, et juste quand je me suis décalé, Valtteri a très légèrement bougé, et cela m'a mis hors trajectoire, sur la partie humide. C'est déjà dangereux quand c'est parfaitement sec sur un circuit très ordinaire, alors sur une piste très étroite quand on tourne et qu'il y a des endroits humides… C'est donc un incident malheureux. Mais en même temps, c'est inévitable qu'un tel incident se produise quand les pilotes font de petits mouvements tels que celui-ci. C'est le plus petit des mouvements, mais quand on va à 355 km/h, 50 km/h (sic) plus vite que la voiture de devant, c'est énorme."

"Ce n'est pas complètement sa faute, je ne crois pas que ce soit complètement ma faute. Mais cela aurait pu être évité. Je pense que c'est un bon exemple pour les commissaires : des mouvements très mineurs comme celui-ci engendrent des accidents, et nous voilà. Je suis sûr que de son point de vue, il a l'impression que c'est ma faute, je n'ai aucun doute là-dessus. En même temps, il sait à quelle vitesse ces voitures se rapprochent quand on est derrière avec l'aspiration et le DRS. Il sait que ce n'est pas correct de faire ça."

Russell ne se prive pas de se rappeler que Bottas, neuvième, n'était pas dans une position digne de sa Mercedes, et insinue que le Finlandais s'est défendu trop ardemment dans un contexte où l'Anglais est un candidat évident à sa succession. "Forcément, j'étais très en colère et frustré à son encontre. Je me battais pour la neuvième place, mais pour lui, la neuvième place, ce n'est rien du tout. C'est quasiment insignifiant. Il a réalisé une manœuvre que l'on fait si l'on se bat pour la victoire au dernier tour de la course. On en vient à se demander pourquoi il fait ça pour la neuvième place ; peut-être que si ç'avait été un autre pilote [que moi], il ne l'aurait pas fait", conclut-il.