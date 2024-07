Russell "en colère" après une erreur "désastreuse" de Mercedes

Vous assumez la responsabilité de ne pas avoir été assez rapide avant le drapeau rouge ?

Eh bien, c'était de ma faute au début. Je ne pensais pas qu'il allait encore pleuvoir et je me disais que la piste allait devenir plus rapide. J'y suis allé doucement au premier tour et soudain il s'est mis à pleuvoir et c'était le tour le plus important. Mais cela n'a pas eu d'importance, c'était à la fin que ça allait le plus vite et nous n'avions plus d'essence dans la voiture pour finir la séance. Je ne sais pas comment c'est arrivé et c'est un vrai désastre.

Qu'est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là, alors que ça allait de plus en plus vite et que vous ne pouviez pas faire un dernier tour ?

J'étais perdu, je ne comprenais pas.

Lewis Hamilton est passé en Q3 pour un centième de seconde. Quand vous avez des séances comme celle-ci en tant qu'équipe, cela vous rappelle-t-il qu'il ne faut pas se relâcher ?

Il ne faut jamais se relâcher. Je pense que nous avons besoin d'une véritable réunion d'équipe pour comprendre ce qui s'est passé. Nous avons la voiture pour nous battre pour le top 3, nous ne devrions pas être ici [devant la presse] dès la Q1. Lewis est passé de justesse en Q3. Je suis vraiment en colère parce que nous avons une voiture très rapide et nous ne pouvons pas gâcher des opportunités comme ça.

L'équipe vous a-t-elle donné des indications sur les raisons de cette situation ?

Une trop grande optimisation.

À quoi vous attendez-vous pour demain ?

Une course difficile. Nous pourrons quand même nous en sortir, peut-être nous battre pour le top 6, mais à partir de la 16e place, ce ne sera pas facile.

Avec Ben Hunt et Stephen Lickorish