Russell et Hamilton convaincus que leur bonne entente va perdurer

Au fil de sa carrière, Lewis Hamilton a connu des relations variées avec ses divers coéquipiers. Tendues avec Fernando Alonso et Nico Rosberg, dont les performances étaient menaçantes ; saines avec Jenson Button, qui lui donnait également du fil à retordre, ainsi qu'avec Heikki Kovalainen et Valtteri Bottas, qui ont peiné à se hisser à son niveau.

Le nouveau partenariat du Britannique avec son compatriote George Russell a jusqu'à présent été marqué par une grande solidarité des deux pilotes dans leur lutte pour surmonter les maux de la Mercedes W13, une monoplace dont il était particulièrement difficile d'exploiter le potentiel. La marque à l'étoile est convaincue de pouvoir revenir aux avant-postes avec sa prochaine Flèche d'Argent, elle qui n'a signé qu'une pole position et une victoire en 2022. De quoi créer des tensions entre les pilotes, avec davantage d'enjeu ?

"Si l'on se bat pour le doublé, il y a une dynamique légèrement différente, et ce n'est que naturel", estime Russell, relayé par Crash.net. "Mais l'atout que nous avons est que nous sommes à des stades très différents de notre carrière, alors nous travaillons main dans la main. Si l'an prochain nous avons une voiture capable de faire le doublé, nous serons extrêmement fiers à l'idée d'avoir aidé l'équipe à accomplir cela ensemble."

"Nous n'avons aucune raison d'être en conflit. Nous avons une bonne relation. Nous devons nous respecter mutuellement, et je pense que nous nous sommes respectés au Mexique, par exemple. Nous sommes conscients de l'importance que cela revêt au sein de l'équipe. Si notre relation se fissure, cela a un impact sur l'équipe et, en fin de compte, cela nous affecte également. Je pense que nous pouvons continuer de construire là-dessus, et notre relation va même probablement devenir plus étroite au fil du temps."

Quant à Lewis Hamilton, lorsque Channel 4 lui demande s'il compte avertir Russell de ne pas s'habituer à une telle réussite face à lui, il répond succinctement : "Je me parle plutôt à moi-même quant à mes performances et à la manière dont je peux faire mieux."