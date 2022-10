Russell : Hamilton qui veut prolonger, c'est "vraiment excitant"

Charger le lecteur audio

Lors d'une interview accordée à certains médias, dont Motorsport.com, pendant le week-end du Grand Prix des États-Unis, Lewis Hamilton a révélé son intention de signer un nouveau contrat avec Mercedes. Son engagement actuel expire à la fin de la saison prochaine.

George Russell a commencé à travailler à ses côtés cette année après avoir passé les trois dernières campagnes chez Williams, ce qui lui permet de parfaire son apprentissage au contact du septuple Champion du Monde. Le jeune Britannique dispose d'un accord sur plusieurs années avec Mercedes, et a déclaré qu'il était "vraiment excitant" de songer à l'idée qu'Hamilton puisse continuer pendant encore quelques années et réaliser des performances de haut niveau.

"Je pense qu'il a prouvé qu'il n'a définitivement pas levé le pied", a déclaré Russell jeudi à Mexico. "Lors des dernières courses, il s'est montré probablement plus performant que jamais. C'est vraiment excitant pour moi, d'avoir l'opportunité d'être son coéquipier, d'être en tête-à-tête avec lui et que l'on vive cette aventure ensemble."

"J'ai vraiment l'impression que c'est une aventure que nous poursuivons tous les deux, avec le reste de l'équipe, pour essayer de ramener Mercedes sur le chemin de la victoire. Nous avons une très bonne relation, une relation transparente. Ce serait formidable d'être coéquipiers pendant un certain nombre d'années."

Lewis Hamilton et George Russell

Hamilton et Russell se sont retrouvés à travailler pour tenter de redresser la situation de Mercedes cette année, après que l'équipe ait eu du mal à s'adapter à la nouvelle réglementation technique pour 2022.

Russell a signé la seule pole de la saison pour la marque à l'étoile lors du Grand Prix de Hongrie en juillet dernier, et compte 20 points d'avance sur Hamilton au classement à trois courses de la fin. Si aucun des deux hommes ne monte sur la plus haute marche du podium avant la fin de la saison, cela marquerait la première campagne sans victoire de Mercedes depuis 2011.

Si Russell estime que "chacun d'entre [eux] peut gagner si la bonne opportunité se présente", il a toutefois reconnu que les étoiles devraient être parfaitement alignées pour que Mercedes ait une chance de surmonter sa disette.

"C'est exaltant pour nous, en tant qu'équipe, d'avoir eu quelques opportunités cette année de nous battre [pour la victoire]. Mais je pense que nous devons connaître un très, très bon jour, et tout exécuter parfaitement, et que nos rivaux doivent connaître des mésaventures et des erreurs pour nous donner une demi-chance. Nous savons où nous nous situons en termes de performance globale. Je pense que nous allons juste nous rendre sur ces trois dernières courses pour faire le meilleur travail possible, et voir ce qui en découle."