Russell souligne l'importance du Halo après le crash de Spa

C'est sans doute l'image que l'on retiendra de ce Grand Prix de Belgique, lorsqu'au dixième tour de course l'on a découvert les deux épaves fumantes des deux monoplaces de George Russell et Antonio Giovinazzi. Par chance, les deux pilotes se sont extraits rapidement et par leurs propres moyens, indemnes, mais l'accident demeure spectaculaire.

Parti à la faute à la sortie des Fagnes, le pilote Alfa Romeo plaide coupable pour cette erreur qui l'a envoyé dans les barrières de protection avant de revenir en milieu de piste. Derrière lui, Russell a tout fait pour l'éviter mais a heurté une roue qui s'était détachée. Le Britannique est sans aucun doute celui qui a eu le plus peur.

"Malheureusement, j'ai eu du survirage à la sortie, je ne pouvais rien faire", explique Giovinazzi. "Je suis juste désolé pour l'équipe après ce qui s'est passé aujourd'hui. Je dois me remettre l'esprit à l'endroit avant l'Italie désormais. Je suis vraiment désolé pour [Russell], car j'ai aussi ruiné sa course. Ce qui lui est arrivé est vraiment malheureux. Je suis simplement désolé."

Frustré d'avoir abandonné si tôt dans la course, qui a été neutralisée par la voiture de sécurité après cet accident, Russell retient toutefois le fait de s'en être sorti sans égratignure. Saluant les progrès réalisés en matière de sécurité, il a souligné l'importance du Halo dans de telles circonstances.

"Si j'étais allé à droite, il y avait la voiture d'Antonio, et sur la gauche de la piste, j'ai eu cet impact énorme avec le pneu", raconte le pilote Williams. "Mais je dois dire que l'on se sent beaucoup plus en sécurité dans la voiture désormais avec le Halo. Lorsque j'ai vu ce pneu arriver vers moi, franchement c'était assez effrayant. Je suis donc soulagé que nous ayons ce Halo sur la voiture maintenant. Je vais bien. Je suis juste un peu frustré, naturellement. Mais c'est la course, c'est parfois comme ça."