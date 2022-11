Russell : Las Vegas, pas un circuit génial pour le pilotage

Charger le lecteur audio

Dans un peu plus d'un an, le 18 novembre 2023, la Formule 1 sera de retour à Las Vegas sur un tout nouveau circuit. La catégorie reine du sport automobile voit les choses en grand avec une piste de 6,1 kilomètres empruntant le célèbre Strip, impressionnant boulevard bordé de monuments et de casinos, pour un total de 17 virages. Le budget consacré à la construction du paddock est de 240 M€, et les billets en tribune se vendent déjà à des tarifs allant jusqu'à 2500 $ (2500 €) pour le week-end entier.

Lire aussi : Pourquoi la F1 a dépensé 240 M$ pour un chantier à Las Vegas

Ce week-end, la F1 est venue faire le show à Las Vegas afin de promouvoir la course à venir ; Lewis Hamilton, Sergio Pérez et George Russell étaient présents et ont réalisé des démonstrations au volant de monoplaces de leurs écuries respectives datant de l'ère V8 atmosphérique. Ils ont ainsi pu se faire une première idée, certes peu représentative, de ce que sera le pilotage sur cette piste atypique.

Le circuit de Las Vegas. Une chicane a été ajoutée au niveau du virage 6, portant le nombre officiel de courbes à 17.

"Il n'est jamais simple de piloter une Formule 1 sur un circuit aussi rapide que celui-ci", analyse George Russell. "Je pense qu'il ne va probablement pas être le plus passionnant où piloter. Mais pour vous qui allez regarder, je pense que cette course est conçue pour de belles batailles, des dépassements, du divertissement. Et je pense que le dimanche (sic) va être super passionnant pour nous. Mais à vrai dire, peu importe tant que nous sommes devant. C'est ça qui compte !"

Le Grand Prix de Las Vegas aura lieu le samedi soir en heure locale, soit dimanche matin à l'aube pour la France. Rappelons que lorsque la Formule 1 s'était rendue dans la plus grande ville du Nevada, sur un circuit bien plus exigu situé sur le parking du Caesars Palace, en 1981 et en 1982, ce sont Alan Jones et Michele Alboreto qui s'étaient imposés pour les écuries Williams et Tyrrell.

Lire aussi : Las Vegas 1982, clap de fin sur une saison pas comme les autres

La Formule 1 à Las Vegas en 1981