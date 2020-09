Les pilotes Williams évoquent "une journée triste"

Moins d'une heure après l'annonce du retrait définitif de la famille Williams, les pilotes de l'écurie se sont présentés devant la presse à Monza, à la veille des premiers essais libres du Grand Prix d'Italie. Tous les deux ont tenu à rendre hommage à l'emblématique famille britannique, et plus particulièrement à Claire Williams, qui sera encore leur patronne ce week-end avant que sa démission ne soit effective.

Frank et Claire Williams ne seront plus impliqués dans la gestion quotidienne de l'écurie, qui a été vendue il y a deux semaines au fonds d'investissement américain Dorilton Capital. George Russell et Nicholas Latifi n'ont appris la nouvelle que ce matin, peu de temps avant qu'elle ne soit rendue publique.

"C'est évidemment une journée triste pour nous", estime Russell. "Frank et Claire sont ceux qui m'ont donné ma première opportunité en Formule 1. Je leur en suis reconnaissant, ainsi que d'avoir l'occasion de piloter pour une équipe aussi incroyable et aussi prestigieuse depuis deux ans. C'est triste de voir la famille Williams se retirer, mais l'Histoire de Williams restera. Nous courrons toujours sous le nom Williams Racing et nous continuerons à représenter le nom de la famille."

"Pour Claire et la famille Williams, l'équipe représente énormément de choses, plus que pour n'importe qui d'autre. Ils n'auraient pas vendu l'entreprise s'ils n'avaient pas la conviction qu'ils [Dorilton] ont à cœur les intérêts de l'équipe. Je suis à l'aise avec cette situation, sachant que Claire et la famille Williams en sont satisfaits. Ils ne font ça que dans l'intérêt de l'équipe."

Dorilton Capital va désormais devoir choisir qui placer à la tête de l'écurie pour préparer la nouvelle page qui s'ouvre. Pour George Russell, il n'est pas évident ou nécessaire de choisir à tout prix une personne ayant déjà une expérience de la F1. "Si l'on prend Toto [Wolff], par exemple, il avait un peu d'expérience en sport automobile, mais il n'avait pas une immense expérience de la Formule 1", rappelle-t-il. "Il est venu et je crois que ce qu'il fait n'est pas trop mal. Franchement, je ne crois pas que ce soit énormément important."

Nicholas Latifi, qui comme Russell a déjà été confirmé pour la saison 2021 chez Williams, n'a pas caché avoir été pris par surprise en apprenant la nouvelle.

"J'ai été un peu choqué par la nouvelle ce matin", admet le Canadien. "Quand la nouvelle de la vente de l'écurie est tombée, c'était clairement quelque chose qui était dans l'air, à quoi je pouvais m'attendre. Je n'ai pas encore terminé ma première saison complète en Formule 1, mais je suis dans l'équipe depuis l'an dernier. Comme George l'a dit, c'est très particulier, Claire et Frank m'ont donné ma première opportunité en F1. Ça restera spécial d'avoir débuté avec Williams. Ils ont donné une première chance à de nombreux pilotes. La culture de cette équipe restera la même. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître parce que Claire et la famille s'en vont."