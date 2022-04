Mercedes doit être "totalement convaincu" pour apporter des évolutions

Charger le lecteur audio

Alors que l'écurie Mercedes est parmi celles sur lesquelles les regards se concentrent le plus en ce début de saison, en raison d'un manque de performance criant vis-à-vis des rivaux de Ferrari et de Red Bull, elle n'a pas apporté dans ses bagages d'évolutions pour le Grand Prix d'Australie qui a débuté ce matin.

Malgré des problèmes clairs de marsouinage, un poids trop élevé et une traînée handicapante, la W13 de Melbourne sera celle de Djeddah. L'équipe, qui peine aussi à trouver la bonne zone pour les réglages de sa F1, pense pouvoir débloquer son potentiel mais ne veut pas se lancer dans une voie de développement à la légère, contrainte en cela par le plafonnement budgétaire.

En conférence de presse ce vendredi, George Russell a indiqué que Mercedes voulait installer sur la W13 des évolutions dans lesquelles il y avait une totale confiance qu'elles vont se comporter comme espéré plutôt que d'expérimenter des choses course après course.

"Nous sommes loin derrière Ferrari et Red Bull", a déclaré le Britannique. "Nous étions probablement encore plus loin derrière eux à Djeddah, et nous comprenons pourquoi. Mais évidemment, je pense que lorsque les choses sont optimisées, ou plus optimisées [comme elles l'étaient] à Bahreïn, nous étions encore 0"5-0"6 derrière. Donc, nous devons combler cet écart, mais il n'y a rien de significatif pour le faire ce week-end."

"Cela va prendre du temps et je pense que nous devons juste être disciplinés et patients ; puisque nous sommes très loin derrière et en raison du plafond de dépenses, nous ne pouvons pas nous permettre de lancer des choses et de faire des tests et des erreurs lors des week-ends de course. Nous devons faire confiance au processus et apporter les améliorations lorsque nous sommes totalement convaincus qu'elles répondront à nos attentes. Et il faudra un certain nombre de courses avant que nous commencions à le constater."

George Russell, Mercedes

En dépit de cette absence d'évolutions, Russell se veut confiant de voir son écurie "plus proche" des avant-postes à Melbourne qu'en Arabie saoudite. "Mais évidemment, nous étions probablement à une seconde du rythme à Djeddah", a-t-il ajouté.

"Donc, il n'y a rien qui va vraiment nous remettre dans la lutte avec ces gars-là, nous devons juste nous assurer que nous maximisons notre résultat, qui est, en tant qu'équipe, d'être la troisième meilleure écurie, en s'assurant qu'aucune des voitures de milieu de peloton ne se faufile entre nous. Et juste engranger ces points tant que nous le pouvons. Cela va être le cas pour un certain nombre de courses à venir désormais."

Russell a rejeté l'idée d'une éventuelle frustration chez Mercedes face à sa situation actuelle, insistant sur le fait que "c'est plutôt de l'optimisme et de l'excitation" car ils croient "qu'il y a une solution et [...] beaucoup de temps à gagner une fois que nous l'aurons optimisée".

"Nous ne sommes pas là à nous gratter la tête, à ne pas comprendre pourquoi nous ne sommes pas dans le rythme – nous savons parfaitement pourquoi nous ne sommes pas dans le rythme et nous savons ce sur quoi nous devons travailler pour améliorer cela. Et avoir cette connaissance, avoir cette compréhension de ce que sont les problèmes et que nous pouvons les résoudre est très stimulant. Parce que ça nous donne à tous un objectif à atteindre."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

S'exprimant plus tard en conférence de presse, son équipier Lewis Hamilton s'est dit impatient de prendre la piste pour voir comment la W13 allait évoluer sur le circuit de l'Albert Park. Il a ajouté : "En fin de compte, nous n'avons pas apporté d'améliorations - la voiture est globalement la même que lors de la dernière course. Mais, avec chaque petite course, nous faisons de petites améliorations et j'espère qu'elle se comportera juste un peu mieux ici. De plus, nous avons les quatre zones DRS, donc j'espère juste que nous pourrons être plus forts ici."

Mercedes n'est pas la seule écurie à faire le voyage en Australie sans évolution, puisque c'est également le cas, selon le document déclaratif publié par la FIA, d'Alfa Romeo et d'AlphaTauri. Au contraire, Red Bull arrive à Melbourne avec un aileron avant revu afin de "maintenir sa performance aérodynamique tout en réduisant le volume et le poids de l'ensemble", selon le document FIA. Ferrari arrive également avec un diffuseur revu dans sa partie centrale, plus ramassée, afin d'améliorer à la fois l'appui arrière et la stabilité tout au long du tour.