Russell change de moteur et s'élance des stands

C'est finalement de la voie des stands que George Russell va prendre le départ du Grand Prix de Singapour. Le pilote Mercedes est victime depuis le début du week-end d'un étrange mal affectant sa monoplace et l'empêchant de ralentir correctement dans les phases de freinage, si bien qu'il n'est pas parvenu à atteindre la Q3 : il a été éliminé dans la seconde phase des qualifications pour six petits millièmes de seconde.

La marque à l'étoile a saisi cette opportunité pour équiper Russell d'une toute nouvelle unité de puissance ; il dépasse ainsi son quota et se retrouve automatiquement relégué en fond de grille. Le régime de parc fermé entre qualifications et course ayant été enfreint, le Britannique va de toute façon devoir s'élancer depuis la voie des stands. Ce pari sera-t-il gagnant, compte tenu des soucis rencontrés depuis les premiers essais, ou perdant, vu comme les dépassements sont difficiles à Singapour ? L'histoire le dira. Même en partant 11e, Russell ne s'attendait pas à une "course simple".

Surtout, la principale question sera de savoir si le fameux problème persistant sur sa Flèche d'Argent peut être résolu pour la course. "Chaque fois que j'arrivais dans le virage, c'était comme si je réaccélérais", expliquait l'Anglais hier. "Et la voiture continuait d'avancer. Je pense qu'on voit ce problème sur les données. Mais ça a progressivement empiré au fil des qualifications. Je ne pouvais donc passer aucun des virages lents. C'était littéralement comme si on me poussait par derrière. C'est vraiment dommage."

"En sortant de la voiture, mon ingénieur a dit qu'ils voyaient quelque chose sur les données. [Le problème] était présent dès le tout premier tour en qualifications, mais il a progressivement empiré. C'est vraiment frustrant vu comme la voiture est rapide ici, vu comme notre rythme de course est compétitif."

Propos recueillis par Adam Cooper