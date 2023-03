Russell de nouveau face au défi Hamilton : "C'est une bête"

Charger le lecteur audio

Si Mercedes a manqué le tournant de la réglementation technique 2022, offrant à ses pilotes une W13 en deçà des monoplaces proposées par Red Bull et Ferrari, George Russell n'a de son côté pas manqué cette nouvelle étape dans sa jeune carrière. Le Britannique a en effet réussi une prouesse que peu de pilotes avaient réussi avant lui, à savoir battre aux points Lewis Hamilton sur la longueur d'une saison en disposant de la même voiture que lui (275 points contre 240).

Jusqu'à l'an passé, ce sont des Champions du monde qui avaient réussi cela, avec Jenson Button en 2011 et Nico Rosberg en 2016. Un bon présage, d'autant plus qu'il s'est adjugé au passage la seule victoire de l'écurie au Brésil, même si Mercedes ne semble pas encore parti pour retrouver sa place de première force du plateau occupée entre 2014 et 2021. Aussi, pour le moment, avant d'espérer décrocher les lauriers du titre mondial, Russell doit surtout confirmer sa bonne première saison au sein de la marque à l'Étoile.

"L'année dernière, la voiture était clairement très difficile à piloter", s'est-il souvenu à la veille du premier Grand Prix de la saison 2023, dans le paddock de Bahreïn. "Pour sûr, j'étais satisfait de ma performance personnelle. Sur le rythme de qualifications, [Lewis et moi] étions quasiment au même niveau."

Dans l'exercice, Hamilton avait battu 13 à 9 son équipier au terme des 22 épreuves du calendrier 2022, mais l'écart moyen était en effet parmi les plus serrés de la grille, avec 0"082 à l'avantage du septuple Champion. En course, paradoxalement, le #44 semblait plus facilement faire la différence mais quelques courses particulièrement mauvaises de sa part ont eu tendance à creuser l'écart aux points avec un Russell aux performances plus linéaires.

C'est une bête, il continue de se battre, il continue d'avancer. Il n'abandonne jamais. George Russell à propos de Lewis Hamilton

"Le rythme de course est peut-être quelque chose que je peux améliorer légèrement", reconnaît Russell. "J'ai probablement progressé dans ce domaine vers la fin de l'année par rapport à Lewis. C'est une bête, il continue de se battre, il continue d'avancer. Il n'abandonne jamais, donc il va revenir en se battant encore plus que l'année dernière. Je suis impatient à l'idée de relever ce défi."

Quant à Hamilton lui-même, désormais âgé de 38 ans, il juge que le défi de la jeunesse que symbolise Russell est aussi source de motivation : "Je veux dire, je trouvais que Valtteri était jeune !" a-t-il répondu avec humour quand la question du challenge représenté par son équipier de 25 ans lui a été posée. "Je pense que c'est toujours positif, non seulement avec George, mais nous avons énormément de nouveaux dans l'équipe, que ce soit ici ou dans le garage, on voit de nouveaux visages ; à l'usine aussi, on voit de nouvelles recrues arriver tout le temps."

"C'est donc du sang neuf, de nouvelles idées, un nouvel enthousiasme, je pense que c'est toujours bon à prendre. Et je crois que vous savez que George est dans sa deuxième année avec son équipe, extrêmement enthousiaste, extrêmement talentueux, et affamé d'aller chercher des victoires. Et nous avons besoin de ça, nous avons tous les deux besoin de personnes qui vont de l'avant."

Avec Adam Cooper, Matt Kew et Alex Kalinauckas