Russell : Penser à Mercedes ne serait pas professionnel

Prêté à Williams pendant trois saisons, George Russell retournera chez Mercedes, cette fois-ci en tant que pilote titulaire, en 2022. Depuis l'annonce de ce transfert au mois de septembre, le pilote britannique a été bombardé de questions sur sa future structure. Mais ce dernier n'y a pas prêté attention en raison de la lutte au classement général dans laquelle est impliqué l'employeur actuel de Russell, qui détient la huitième place aux dépens d'Alfa Romeo.

"Bien évidemment, on me pose beaucoup de questions sur mon arrivée chez Mercedes l'an prochain mais je pense que ce ne serait pas professionnel si je me projetais trop tôt ou trop vite", a lancé le Britannique à la suite d'une énième question sur Mercedes. "Je donne le maximum pour cette saison et les courses restantes."

Devancé par la marque au Biscione durant la première partie de l'année, Williams a conquis la huitième place du classement général à la suite d'une arrivée dans le top 8 pour Russell et son coéquipier Nicholas Latifi au Grand Prix de Hongrie. Cette performance a ensuite été supplantée par le premier podium du Britannique au Grand Prix de Belgique, Russell ne marquant que neuf unités supplémentaires avec l'attribution de la moitié des points. Ainsi, en l'espace de deux courses, Williams a ouvert son compteur, dépassé Alfa Romeo et pris une avance de 17 points sur son rival.

Remonté à la neuvième place en début de course, George Russell a finalement glissé jusqu'à la 16e position au GP de Mexico

Deux huitièmes places décrochées par Kimi Räikkönen ont permis à l'écurie italienne de réduire son retard à 12 points, ce qui rend possible une remontée d'Alfa Romeo lors des quatre derniers Grands Prix de la saison. Par conséquent, la mission de Russell n'est pas tout à fait terminée.

"Je veux m'assurer que nous verrouillions cette huitième place mais Alfa a récupéré quatre points", a commenté Russell, hors du top 10 pour la troisième fois d'affilée à Mexico tandis que Räikkönen a terminé huitième. "Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Antonio [Giovinazzi], il était dans les points [avec Räikkönen] à un moment donné. Maintenant, notre objectif est de marquer quelques points de plus et d'essayer d'empêcher [Alfa Romeo] d'en inscrire."

Propos recueillis par Adam Cooper