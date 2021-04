Russell prévoit d'appeler Bottas pour "mettre les choses au clair"

Alors que George Russell et Valtteri Bottas étaient en pleine lutte pour la neuvième position du GP d'Émilie-Romagne, sur le circuit d'Imola, le pilote Williams a perdu le contrôle de sa monoplace en posant ses pneus slicks dans l'herbe mouillée et a percuté la Mercedes à haute vitesse, provoquant un crash spectaculaire, un double abandon et la sortie du drapeau rouge.

Après un échange tendu entre les deux hommes ayant résulté en une claque de Russell et un majeur tendu de Bottas, les deux pilotes se sont mutuellement rejeté la responsabilité de l'accident. D'après le Britannique, Bottas n'a pas respecté le "gentleman's agreement", un accord tacite passé entre les pilotes concernant les changements de ligne pour défendre leur position, ce que le Finlandais a nié, affirmant que son pilotage a été "propre" et qu'il n'a pas altéré sa trajectoire.

Au final, les commissaires ont tranché : ceux-ci ont estimé qu'il s'agissait d'un incident de course mais ont également confirmé que Bottas n'a pas changé de trajectoire lors de la tentative de dépassement de Russell.

Ayant qualifié Bottas de "gros connard" dans une conversation radio avec son équipe, Russell s'est rué vers le pilote Mercedes pour lui demander "s'il essayait de nous tuer", a-t-il révélé. Désormais, les esprits se sont calmés, et après une visite chez les commissaires, Russell va prendre son téléphone dans les prochains jours pour discuter de l'accident avec Bottas à tête reposée.

"Valtteri et moi allons parler et nous allons mettre les choses au clair", a déclaré Russell. "Évidemment, dans le feu de l'action, il y a beaucoup d'émotions mais je n'ai aucune intention de garder une quelconque rancune ou d'avoir une mauvaise relation. Il est dans mes intentions de mettre les choses au clair avec lui. Je suis sûr que nous allons probablement nous appeler au téléphone cette semaine pour aller de l'avant."

"Nous sommes tous des compétiteurs. Nous nous battons tous pour les positions. Votre cœur s'arrête un instant quand vous avez un accident à plus de 300 km/h. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Ma colère envers lui à ce moment-là était plus due au fait que je pensais qu'il nous avait mis tous les deux en danger, c'était incroyablement effrayant pour être honnête, à cette vitesse. Heureusement, nous nous en sommes sortis sans égratignures. Mais évidemment, cela aurait pu être très différent."

Tension dans le clan Mercedes ?

Membre du programme des jeunes pilotes de Mercedes, George Russell a déjà eu l'opportunité de rouler dans la monoplace allemande, l'an passé, et a impressionné lors de cette unique sortie. De quoi rajouter un peu plus de pression sur les épaules de Valtteri Bottas, qui n'a jamais pu prétendre au titre mondial depuis son arrivée dans l'équipe, en 2017.

Ainsi, lors de ses premiers commentaires face aux journalistes, Russell a essayé de comprendre les raisons ayant mené à son accrochage avec Bottas, estimant que "si c'était face à un autre pilote", Bottas n'aurait pas défendu sa position de cette manière. Toutefois, le pilote Williams a également indiqué qu'il n'y a "aucune tension entre Valtteri et moi. Mais évidemment, vous pouvez interpréter [mon] commentaire comme vous le souhaitez. Je pense qu'il était assez clair mais peut-être que je me trompe. Peut-être que [Bottas] se bat pour chaque position. Et comme je l'ai dit, c'est son droit de le faire."

Une suggestion qualifiée de "connerie" par le patron de l'équipe Mercedes, Toto Wolff. De son côté, Bottas s'est moqué de cette "sacrée théorie" en déclarant avoir "perdu [son] chapeau en aluminium quelque part".

