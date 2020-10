Russell à Räikkönen après leur accrochage : "Sans rancune"

Le compteur de points de Williams reste désespérément bloqué à zéro en cette saison 2020 de Formule 1. Le Grand Prix de l'Eifel représentait pourtant une belle opportunité de s'immiscer dans le top 10 pour les écuries du fond de grille, avec des abandons du côté de Mercedes, Renault, Red Bull et McLaren. Or, ce sont Haas et Alfa Romeo qui ont capitalisé là-dessus, tandis que George Russell a été contraint à l'abandon après 12 tours seulement, percuté par Kimi Räikkönen au premier virage.

"C'était évidemment frustrant", déplore Russell. "J'ai dépassé Sebastian [Vettel] dans la chicane juste avant, mais il a eu le DRS ensuite. Kimi était derrière, j'étais à l'extérieur. J'ai laissé plein de place, mais je pense que Kimi a juste bloqué une roue derrière Sebastian et a ensuite perdu l'arrière. C'est la course. Nous attaquons tous, et ce n'est pas toujours facile. Mais c'est frustrant car la sensation était bonne avec la voiture, et vu le déroulement de la course, je pense que nous aurions pu marquer des points. Tout va contre nous en ce moment, malheureusement."

L'Anglais se refuse à critiquer Räikkönen à la suite de cet incident : "Je pense que dans une F1, surtout quand on suit quelqu'un, c'est très facile de faire un petit blocage de roue. C'est clairement la raison pour laquelle il a bloqué une roue, est sorti large, a eu du survirage et m'a percuté. Sans rancune, c'est la course. Mais c'est forcément frustrant de mon côté."

D'autant plus frustrant qu'Alfa Romeo et Haas ont désormais respectivement cinq et trois points au compteur, alors que leur rythme est généralement comparable à celui de Williams. Selon Russell, c'est une question de chance.

"En toute franchise, je suis réaliste", poursuit-il. "Ce serait super de marquer un point, ou deux, ou trois, mais en fin de compte, la voiture n'est simplement pas assez rapide, et nous devons continuer à travailler vraiment dur pour lui apporter davantage de performance. Car nous ne voulons pas le faire par chance mais à la régulière. Telle est notre situation actuelle."

"Les choses ont vraiment été favorables à Haas et à Alfa lors de ces courses. Ils ne sont pas plus rapides que nous, et personnellement, je ne pense pas qu'ils aient fait quoi que ce soit mieux que nous. Les choses sont simplement allées dans leur sens quand il y a eu ces opportunités très spécifiques. Et ça n'a pas été le cas pour nous. Il y a eu un certain nombre de fois où nous avons fait des courses vraiment bonnes et fini assez haut dans le classement d'un point de vue relatif, mais où il n'y a pas cinq voitures du milieu de tableau qui sont tombées en panne, ce qui fait la différence entre le fait de marquer des points ou non."

Les statistiques ne corroborent pas les propos de Russell : sur les 11 premiers Grands Prix, en ne comptant que les six voitures habituées au fond de grille, c'est sept fois une Alfa Romeo qui a fini la course en tête, contre deux fois pour Haas et pour Williams.

"C'est donc dommage. Comme je l'ai dit, en tant qu'écurie, nous avons vraiment bien fait les choses. Nous tirons le meilleur de notre package. Nous avons juste besoin de plus d'appui sur la voiture pour nous placer dans ces positions plus souvent."

L'incident Russell/Räikkönen en photos