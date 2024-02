Russell révèle que la Mercedes W15 souffre de rebond

Au sortir des trois journées d'essais hivernaux, Mercedes n'a cessé de répéter que la W15 constituait une amélioration par rapport à la W14 en ce qu'elle offrait une base d'exploitation plus stable et prévisible, bien que du travail soit nécessaire côté performances.

Dans le paddock de Bahreïn, où va débuter dans quelques heures le premier Grand Prix de la saison, George Russell a été interrogé sur un éventuel problème des W13 et W14 qui semblerait avoir survécu, au moins en filigrane, avec la F1 de 2024.

"Je dirais que la voiture de cette année est totalement différente", a-t-il répondu. "Au point que les choses que nous avons apprises l'année dernière dans la façon dont nous réglions la voiture, il faut les aborder différemment cette année. Il y a donc beaucoup à apprendre à ce sujet. Et les sensations sont beaucoup plus proches de ce que devrait être une voiture de course."

"Mais le point sur lequel nous devons continuer à travailler est probablement le rebond que nous constatons. Nous avons été surpris par un peu de rebond [lors des essais] la semaine dernière. Nous avons poussé la voiture de manière très agressive. Mais comme je l'ai dit, nous avons affaire à une bête totalement différente cette année, alors que 2022 et 2023 étaient toutes deux faites du même bois."

Toutefois, le rebond dont Russell parle n'est pas tant lié au marsouinage ou aux problèmes rencontrés en 2022 notamment, qui se manifestaient à haute vitesse ou dans les virages rapides, mais plutôt à des rebonds dans la phase de freinage. Lors des essais, cela était notamment perceptible au moment d'aborder le virage 8 de Sakhir, une épingle à droite en descente.

George Russell, Mercedes F1 W15

"C'est à cela que servent les tests", a ajouté Russell à propos de l'exploration des limites de sa monoplace. "J'aime à penser que vous verrez beaucoup moins de choses de ce genre ce week-end. Trois ans après [le début de la nouvelle ère de l'effet de sol], je pense que beaucoup d'équipes peuvent encore arriver sur ce circuit et régler la voiture de manière trop basse et trop agressive. Mais c'est toujours sur un fil parce que c'est là que se trouve l'appui."

Même s'il reconnaît que la Mercedes manque actuellement d'appui, Russell est confiant dans son potentiel de développement : "Je suis sûr que la courbe de développement de cette voiture sera supérieure à celle des deux monoplaces précédentes, car nous disposons d'une meilleure plateforme. Ce n'est que la performance pure [qui fait défaut à la voiture]. Elle est agréable à piloter. Mais nous manquons d'appui aérodynamique."

S'exprimant pour sa part dans la conférence de presse d'avant Grand Prix, Lewis Hamilton en a dit plus sur "le travail" qui restait à faire et qu'il évoquait au soir des essais : "Nous disposons d'une meilleure plateforme pour travailler cette année", a-t-il déclaré à propos de la W15. "Nous avons encore quelques problèmes à résoudre et ce n'est pas parfait."

"Mais c'est définitivement un meilleur point de départ que ces deux dernières années. Nous sommes donc relativement satisfaits à cet égard. Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être, c'est-à-dire rivaliser avec ces gars-là [Red Bull et Ferrari] aux avant-postes, mais nous allons travailler dans ce sens."

Avec Filip Cleeren et Alex Kalinauckas