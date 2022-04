Russell : "Rien de substantiel" à venir pour Mercedes

Charger le lecteur audio

Mercedes connaît décidément un début de saison difficile. La W13 est l'une des monoplaces souffrant le plus de marsouinage, empêchant l'écurie de se battre pour la victoire avec Ferrari et Red Bull. Sur le plan comptable, le bilan est positif après trois Grands Prix, puisque Mercedes est deuxième du classement des constructeurs. Du côté des pilotes, George Russell occupe la même position. Mais en termes de rythme, les monoplaces de Brackley ne sont pas à leur place.

Alors que les ingénieurs continuent à étudier l'origine du problème de marsouinage, des rumeurs ont émergé dans le paddock, faisant état de grosses évolutions pour réduire les temps au tour. Mais Russell a démenti cette idée. Selon le Britannique, Mercedes apportera quelques améliorations mineures sur sa voiture jusqu'à ce que l'équipe comprenne complètement la cause de ses soucis.

"Malheureusement, il n'y a rien de substantiel dans les tuyaux", explique-t-il. "Cela n'arrivera pas du jour au lendemain. Ça prendra plusieurs courses. Je pense qu'il y aura de petites choses, de légers pas en avant, mais nous savons que nos rivaux feront de même. Donc il ne sera peut-être pas clair que nous avons fait des progrès parce que Ferrari et Red Bull en auront également fait."

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a profité du Grand Prix d'Australie pour expliquer que son écurie craignait de se ruer sur des améliorations sans comprendre les points faibles de la monoplace, ce qui pourrait provoquer de la confusion sur l'origine des problèmes. "Je pense que nous apprenons à comprendre la voiture et les pneus", estime l'Autrichien. "Rien de ce qui a été fait [à Melbourne] n'a amélioré le potentiel aérodynamique ou réduit le marsouinage. Nous en sommes au même stade. C'est pour cela que ça n'a pas de sens d'apporter des améliorations, parce que nous serions encore plus dans la confusion. Peut-être que plus nous apportons d'appui, pire est le marsouinage. Donc nous apprenons toujours."

George Russell, Mercedes W13

Bien qu'un retour au sommet de la hiérarchie paraisse lointain, Russell reste confiant envers son équipe et ses méthodes de travail. "J'adorerais pouvoir dire que nous avons beaucoup progressé, mais je crois que nous devons regarder les temps au tour et nous n'avons pas réduit l'écart avec [Ferrari et Red Bull]", explique le Britannique.

"Nous savons que nous avons beaucoup de travail devant nous mais j'ai bon espoir que nous pouvons y arriver. Nous connaissons le potentiel de cette voiture. Et nous avons beaucoup de boulot pour extraire cette performance. Cela n'arrivera pas du jour au lendemain, ça n'arrivera pas pour la prochaine course, mais je suis convaincu que nous y arriverons. Pour le moment, si nous continuons à décrocher ce genre de résultats, alors nous restons dans la bataille."