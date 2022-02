Russell retire le rouge de son casque par respect pour Schumacher

Charger le lecteur audio

La saison 2022 sera la première de George Russell en tant que pilote Mercedes, même s'il a déjà eu l'occasion de rouler pour la marque en remplacement de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Sakhir 2020. Pour cette occasion, le Britannique arborera un casque avec de nouvelles couleurs.

Depuis le début de sa carrière en F1, il disposait d'un heaume de base majoritairement rouge, et en partie bleu en référence à l'écurie Williams. Dans une vidéo de présentation publiée par Mercedes, Russell a cette fois dévoilé un casque majoritairement noir, avec quelques notes de bleu et de rouge. Un changement expliqué par sa volonté de ne pas utiliser un casque rouge en étant au volant d'une Mercedes, par respect pour Michael Schumacher.

L'Allemand a couru chez Mercedes en F1 de 2010 à 2012 et avait à l'époque un casque écarlate, qui rappelait ses années passées chez Ferrari et notamment ses cinq titres mondiaux entre 2000 et 2004.

"Il est assez différent en termes de couleurs par rapport à ce que j'ai eu auparavant, et j'ai opté pour un noir assez intense cette saison. Je trouvais qu'un casque rouge dans une Mercedes faisait très Michael Schumacher, et je voulais vraiment respecter ça et aller dans une direction différente", a déclaré Russell.

Le casque de George Russell pour la saison 2022 de F1

"J'ai mis en avant le noir, j'ai le rouge sur le côté avec [le sponsor] Crowdstrike, et j'ai mis en exergue ces détails bleus, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup et c'est probablement quelque chose que vous verrez un peu plus cette année. J'ai évidemment mon logo GR63 sur le côté, mon numéro sur le dessus, l'étoile Mercedes sur le devant. Je pense que c'est vraiment cool et très agressif. J'espère que vous l'aimez et vous le verrez bientôt dans la W13 à Silverstone."

Silverstone sera effectivement l'une des premières sorties officielles de Russell dans son nouveau rôle, puisqu'il s'agira du lieu de la présentation et du premier roulage de la Mercedes W13 pour la saison 2022, ce vendredi 18 février, à partir de 10h, en compagnie de son nouvel équipier, le septuple Champion du monde Lewis Hamilton. Ce sera bien entendu à suivre en compagnie de Motorsport.com.