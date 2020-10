Russell assure qu'il sera chez Williams en 2021 malgré la rumeur Pérez

L'écurie Williams a changé de propriétaire à l'été et, peu avant cette annonce historique pour un constructeur qui avait été toute son existence dirigé par la famille éponyme, avait annoncé conserver ses deux pilotes actuels, George Russell et Nicholas Latifi pour la saison 2021. Le destin des deux hommes semblait donc assuré mais ces derniers jours, des rumeurs sont apparues.

Sergio Pérez, laissé pour compte par l'arrivée prochaine de Sebastian Vettel au sein de Racing Point, future Aston Martin, est sur le marché et avec lui l'argent de ses soutiens mexicains, et Grove pourrait être un point de chute. Si Dorilton Capital, nouveau propriétaire de la structure, souhaitait en effet privilégier deux pilotes apportant des fonds, Russell serait placé en situation difficile et sans doute contraint de céder son baquet.

Interrogé en conférence de presse ce jeudi avant le Grand Prix du Portugal, le jeune Britannique a toutefois assuré n'avoir aucune inquiétude concernant son baquet 2021 et son avenir chez Williams. "J'ai un contrat pour l'année prochaine avec les nouveaux propriétaires qui viennent d'arriver", a-t-il déclaré.

"Rien n'a changé du tout, d'un point de vue contractuel, sous les nouveaux propriétaires. En fait, je ne leur en ai pas parlé, parce que de mon côté, il n'y a pas d'inquiétudes. Ils seront tous là ce week-end. Je suis sûr que tous les doutes seront levés, mais je ne suis pas inquiet. Je serai sur la grille l'année prochaine avec Williams."

George Russell est en Formule 1 depuis l'an passé après avoir été sacré Champion F2 en 2018, aidé par ses liens avec Mercedes puisqu'il fait partie du programme de jeunes pilotes de la marque allemande. Or, Williams est équipé d'unités de puissance à l'Étoile. Il est souvent vu comme le remplaçant naturel du prochain pilote qui quittera l'écurie d'usine Mercedes, et semblait en lice pour obtenir un baquet dès 2021 avant que Valtteri Bottas ne soit renouvelé.

"J'imagine que dans les prochaines semaines, s'il y avait la moindre raison de s'inquiéter, je serais en contact toutes les semaines avec les gars de Mercedes", a continué Russell en conférence. "Nous restons toujours en contact. Je me sens dans une position vraiment privilégiée d'avoir leur soutien total, et sur le long terme je pense que je suis dans une très bonne position. Si on en arrive vraiment là, je leur parlerai, mais ici et maintenant, je n'ai aucune raison de m'inquiéter."

Même s'il assure n'avoir pas réagi aux rumeurs en activant les discussions avec d'autres écuries, il n'est pas étonné par la situation et les bruits autour de son avenir au vu du nombre de pilotes cherchant un baquet. "C'est compréhensible qu'il y ait de la spéculation, car il y a beaucoup d'excellents pilotes qui sont disponibles et se battent pour une place avec Sergio, les deux gars de chez Haas, [Nico] Hülkenberg également. Donc il y a inévitablement de la spéculation. Malheureusement, en F1, il n'y pas assez de place pour tous ceux qui méritent nécessairement d'y être."

