Russell : "Le sport auto a beaucoup à apprendre" du chaos de Djeddah

C'est dès le 15e tour de course que s'est achevé le Grand Prix d'Arabie saoudite pour George Russell ce dimanche. Lorsque Sergio Pérez et Charles Leclerc se sont accrochés et que la Red Bull s'est retrouvée en travers de la piste, Russell a ralenti à temps pour éviter toute collision mais ne pouvait rien faire lorsque la Haas de Nikita Mazepin n'a pu décélérer aussi efficacement et l'a percuté de plein fouet.

Malgré la violence du choc, l'Anglais s'en est tiré indemne. Cependant, il estime que l'accident est dû aux caractéristiques de la piste de Djeddah. "Cela paraissait relativement inévitable, on passe dans un virage 2 qui est assez large et ouvert – les voitures peuvent passer côte à côte – puis c'est vraiment un entonnoir, ça se resserre très vite", explique Russell à Motorsport.com. "J'ai passé un virage en aveugle, il y avait des voitures partout, j'ai ralenti puis je me suis fait violemment heurter par derrière."

"Je pense que le sport auto a beaucoup à apprendre ce week-end, car c'est un circuit incroyablement grisant et exaltant où piloter, mais il y a de grosses lacunes du point de vue de la sécurité et de la course. Il y a des incidents évitables qui nous pendent au nez dans tous ces petits virages en aveugle, qui ne sont même pas des virages dans une F1 mais qui représentent juste un danger évitable."

Pas moins de deux drapeaux rouges et de 16 tours sous neutralisation de la course ont été dénombrés ce dimanche. Russell appelle les instances (la FIA, la Formule 1 et les organisateurs du Grand Prix) à agir pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent lors de ce qui devrait être la dernière course à Djeddah, l'an prochain, avant de passer au nouveau circuit de Qiddiya en 2023.

"Je pense que l'on tire toujours des leçons de ces expériences", poursuit le pilote Williams. "On ne peut reprocher à personne d'avoir essayé de faire un circuit incroyable, et c'est ce qu'ils ont accompli en fin de compte. Mais je pense que personne n'a vu venir ce qui allait se produire avec tous ces virages en aveugle."

"À mon avis, des changements sont nécessaires sur cette piste, ces petits virages qui sont complètement inutiles sont si nombreux. Tout cela pourrait être transformé en une ligne droite du virage 2 au virage 4 et du virage 17 au virage 22. Il y a cinq virages dans un enchaînement qui se passe facilement à fond, même avec le DRS. Je ne sais pas quelles sont les restrictions, il faut aussi étudier ça. Et idéalement, si c'était transformé en ligne droite, la sécurité s'améliorerait drastiquement. Je pense qu'ils ont les ressources pour le faire ici, cela ne devrait donc pas être une limitation. La sécurité doit venir en premier. Si l'on peut améliorer le danger (sic) drastiquement avec de petits changements, il n'y a pas d'hésitation à avoir."

Propos recueillis par Luke Smith