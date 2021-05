Russell : La Williams ne s'est jamais aussi bien comportée

Avec une stratégie à deux arrêts au stand, George Russell s'est raccroché au bon wagon et était idéalement placé pour rallier l'arrivée du Grand Prix d'Espagne dans le top 10. Le Britannique occupait la 11e position, dans le sillage de Fernando Alonso, à la fin du 58e tour. Cependant, l'état de santé de ses gommes mediums ne lui a pas permis de défendre sa position face aux hommes blottis dans son diffuseur. En l'espace de cinq virages, dans le 59e tour, Lance Stroll, Kimi Räikkönen et Pierre Gasly ont effacé le pilote Williams qui a franchi la ligne d'arrivée à la 14e place.

Mais selon le lauréat 2018 de la Formule 2, cette position ne reflète pas le véritable potentiel de sa FW43B. En difficulté il y a une semaine à peine sur le circuit de Portimão, Russell a révélé ne s'être jamais aussi bien senti dans le cockpit d'une Williams que lors du week-end du Grand Prix d'Espagne. Il est également convaincu que le pari stratégique de son équipe aurait pu marcher avec un peu plus de réussite.

"Je suis vraiment heureux que nous ayons lancé les dés et que nous nous soyons retrouvés dans cette position", a commenté Russell. "Je pense que quand les écarts sont aussi faibles, qui sait ce qui aurait pu arriver si j'avais dépassé [Alonso pour la 10e place]. Dans l'ensemble, je pense que nous avons fait un très bon travail. La voiture ne s'est jamais aussi bien comportée en course, c'est probablement la meilleure expérience dont je me souvienne [chez Williams]. Par rapport à la normale, elle était très agréable à piloter, je mets cela en grande partie sur le compte d'une journée calme."

Issue de la Williams FW43 de 2020, la FW43B a un comportement aérodynamique très sensible, pouvant varier selon les conditions météorologiques. Ainsi, lorsque le vent se lève, la monoplace perd l'essentiel de son appui aérodynamique, ce qui rend le pilotage difficile pour Russell et son équipier, Nicholas Latifi. Et d'après le Britannique, les bonnes conditions de piste ayant régné le jour de la course ont joué un rôle déterminant dans le maintien d'un rythme de course compétitif.

"C'était simplement une journée homogène", a-t-il déclaré. "Le vent était inférieur à 10 km/h et il y avait peu de rafales, ce qui a rendu le comportement de la voiture plus uniforme. Et dans cette situation, en tant que pilote, vous pouvez être très performant. Je pense que [le vent] est quelque chose contre lequel Nicholas et moi avons vraiment lutté, surtout à Portimão, qui était vraiment exposé [aux fortes rafales]. C'était très indécis et on avait perdu toute confiance."

"Cela a aussi un effet négatif sur les pneus, c'est un cercle vicieux. Alors que dans des jours comme [en Espagne], où le pilotage est agréable, vous pouvez vraiment repousser les limites, gérer la voiture et les pneus comme vous le souhaitez et vraiment tout optimiser. Attention, je suis sûr que beaucoup d'autres pilotes ont aussi senti que leur voiture était meilleure. Mais nous faisons de plus grands progrès dans ces conditions."

Avec Erwin Jaeggi

