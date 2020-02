Russell : "La Williams reste la voiture la plus lente"

Si Williams était nettement distancé par la concurrence lors des tests de pré-saison 2019 et a ensuite passé l'année en fond de grille, les essais qui viennent d'être menés à Barcelone se sont avérés bien plus prometteurs. Dans la hiérarchie de ces six jours de tests, la FW43 est la septième monoplace la plus compétitive grâce à un tour de George Russell en 1'16"871 avec les pneus C5, devançant AlphaTauri (1'16"914, C4), Alfa Romeo (1'16"942, C5) et Haas (1'17"037, C4).

Compte tenu des faibles écarts et des différences de composés pneumatiques, Russell ne crie pas victoire pour autant. "Aucun doute, nous sommes en meilleure posture [que l'an dernier]", reconnaît le Britannique. "En étant réaliste, nous restons la voiture la plus lente. Je ne vais pas m'enflammer, mais nous avons certainement réduit l'écart. C'est tout ce que nous pouvions espérer cet hiver. Nous irons à Melbourne et on verra, mais comme je l'ai dit... Ne vous attendez pas à nous voir en Q2 ou en Q3. Nous avons certainement progressé, mais les attentes sont maîtrisées."

"Je sais combien nous avons gagné, mais vous savez, le quantifier par rapport aux autres équipes est très difficile. Notre temps au tour était plus rapide que celui de l'Alfa [vendredi], mais ça ne compte pour rien. Et j'étais devant la Red Bull et la Mercedes à un moment, donc qui sait... Melbourne sera le révélateur, mais comme je l'ai dit, j'ai bon espoir que nous puissions être dans la bataille. Mais avant d'y être, aucune idée."

Bien que Williams ait parcouru 3403 kilomètres lors de ces essais – moins que la moyenne de 3606 km des neuf autres équipes, mais bien davantage que les 2639 km couverts par la FW42 l'an passé – la fiabilité reste source d'inquiétude, avec plusieurs problèmes survenus sur l'unité de puissance à l'étoile. L'écurie d'usine en a également rencontré.

"Je ne fais que piloter", tempère Russell. "Je laisse ça aux gars de Mercedes. Ce n'est évidemment pas idéal, mais Mercedes est en train de repousser les limites, et je suis sûr qu'ils vont tout analyser."

Quoi qu'il en soit, Williams est manifestement en train de remonter la pente, mais Russell, qui est sous contrat avec l'équipe jusqu'au terme de la saison 2021, est conscient que cela va prendre du temps. "La route est longue. McLaren en est le meilleur exemple, vu le temps qu'il leur a fallu pour se remettre, et regardez où ils sont maintenant. Comme je l'ai dit, mieux vaut fixer des objectifs raisonnables et les surpasser", conclut l'Anglais.

Propos recueillis par Oleg Karpov

