Safety Car ou non, Ferrari était trop lent pour faire mieux

Pour la première fois depuis le Grand Prix d'Arabie saoudite 2021, les deux Ferrari étaient à l'arrivée d'une course de Formule 1 hors du top 5. La Scuderia avait de grands espoirs pour ce week-end avec une piste de Djeddah où la dégradation des pneus – sa faiblesse – est nettement moindre qu'à Bahreïn, mais cela n'a pas suffi.

Charles Leclerc s'est qualifié à un dixième et demi de la pole position de Sergio Pérez mais était relégué au douzième rang de la grille par une pénalité moteur, alors que Carlos Sainz ne s'était qualifié que cinquième derrière la Mercedes de George Russell. En course, leur rythme était si médiocre qu'ils se sont classés sixième et septième, l'Ibère à 36 secondes du vainqueur, le Monégasque relégué à 43 secondes.

"Un bon premier relais, un bon départ, une très bonne gestion des tendres, ce qui est positif", énumère Leclerc. "Puis en durs, il y a un tour où je me suis rapproché à moins d'une seconde de Carlos avec le DRS. Puis j'ai malheureusement perdu le DRS, et à partir de ce moment-là, on perd trop d'appui quand on est entre une seconde et une seconde et demie. Je suis resté là pour le reste de la course. Il n'y avait pas grand-chose de plus à tirer de la voiture aujourd'hui, c'était le mieux que je puisse faire. Nous n'avions pas le rythme pour jouer bien mieux. Dans l'ensemble, le rythme n'est simplement pas assez bon."

Leclerc déplore une intervention "frustrante" de la voiture de sécurité lorsque l'Aston Martin de Lance Stroll est tombée en panne, survenue alors que les Ferrari venaient de changer de pneus. Les cinq autres pilotes de top teams ont pu rentrer au stand à moindre coût, ce qui a notamment permis à Lewis Hamilton de prendre l'avantage. Les pilotes de la Scuderia ne sont toutefois pas convaincus d'y avoir énormément perdu.

"Franchement, ce n'était pas le meilleur timing, car nous étions en piste en mediums, nous avions fait l'overcut à Stroll et nous commencions à montrer un meilleur rythme après avoir eu beaucoup de difficultés derrière lui", indique Sainz. "Mais je pense franchement que le résultat n'aurait pas énormément changé : le dernier relais en durs a prouvé que nous avons encore du pain sur la planche, que nous avons une faiblesse en course et que nous devons attendre que les développements viennent pour voir si nous pouvons améliorer cette faiblesse."

En attendant, Ferrari est seulement quatrième du championnat des constructeurs, avec 26 points au compteur.