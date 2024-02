Safety Car F1 : bientôt la fin de la "tortue" Aston Martin

Depuis 2021, Mercedes et Aston Martin se partagent la fourniture à la Formule 1 de la voiture de sécurité. La firme à l'étoile utilise une AMG GT Black Series de 730 ch tandis que le constructeur britannique propose la Vantage F1 Edition. Cette dernière était toutefois moins puissante ces trois dernières années, rendant 200 ch à sa concurrente allemande tout en bénéficiant de moins d'appui aérodynamique et pesant 45 kg de plus sur la balance.

Mercedes estimait son modèle en moyenne 5 secondes plus rapide au tour sur certains circuits, et ce delta de performance a même conduit en 2022 Max Verstappen à qualifier de "tortue" le Safety Car Aston Martin lorsqu'il intervenait en piste. Car le rythme qu'il imposait compliquait plus encore le maintien en température déjà très difficile des pneus.

"La voiture de sécurité allait très lentement, comme une tortue, incroyable", avait déploré le Néerlandais après le Grand Prix d'Australie il y a deux ans. "Aller à 140 km/h dans la ligne droite, où il n'y avait pas de voiture endommagée... Je ne comprends pas pourquoi on doit aller si lentement. On doit enquêter. C'est sûr que la voiture de sécurité Mercedes est plus rapide car elle a plus d'aéro, cette Aston Martin est vraiment lente."

C'est pour répondre à cette problématique qu'Aston Martin fournira cette saison une voiture de sécurité largement évoluée et aux performances améliorées. Outre des modifications aérodynamiques, la nouvelle Vantage F1 Edition développe désormais 152 ch supplémentaires pour atteindre 665 ch à l'aide de turbos plus imposants mais aussi d'un meilleur refroidissement sur son V8 AMG biturbo de 4 litres.

Ce nouveau Safety Car est présent cette semaine à Bahreïn, où se déroulent les essais hivernaux, et il a été vu avec un tout nouvel aileron arrière et une livrée camouflage verte et noire. Selon nos informations, cette version apparaîtra officiellement pour la première fois lors du Grand Prix d'Arabie saoudite, deuxième manche de la saison.

Aston Martin fournit également à la Formule 1 une voiture médicale qui a fait l'an dernier l'objet d'une évolution majeure, dérivée du SUV DBX de la marque anglaise.