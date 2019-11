Sainz ne cherche pas à quitter McLaren en 2021

Comme la majorité des pilotes de la grille, Carlos Sainz dispose d'un contrat avec son équipe qui prendra fin à l'issue de la saison prochaine. Avec l'introduction de la nouvelle réglementation en 2021, le marché des transferts pourrait s'avérer remuant, puisque même les pilotes de pointe peuvent s'interroger sur leur avenir. C'est ce que rappelait récemment Max Verstappen. Mais si des places pourraient éventuellement se libérer chez Mercedes, Ferrari ou Red Bull Racing – ce qui reste à démontrer –, Carlos Sainz ne les a pas particulièrement dans le viseur. Recruté par l'écurie de Woking après une aventure Renault qui s'est terminée plus vite que prévu, l'Espagnol pense être au bon endroit et veut s'inscrire dans la durée.

"Depuis que je fais partie de cette équipe, c'est une courbe [de performance] ascendante constante", prétend Sainz. "C'est quelque chose de très attractif à avoir et que l'on ne voit pas beaucoup en Formule 1. Je suis très heureux et très fier de ce que fait l'équipe. Il est bien entendu très tôt pour penser à 2021, mais je suis très heureux dans cette équipe, ça ne fait aucun secret. Je pense que les deux parties sont très contentes l'une de l'autre et, pour le moment, pour moi il n'y a nulle part ailleurs vers où regarder."

À 25 ans, Sainz a déjà franchi le cap des 100 Grands Prix en Formule 1, et vient de fêter son premier podium dans la discipline à Interlagos. Fort de sa formation au sein du Red Bull Junior Team, de sa carrière lancée chez Toro Rosso, mais aussi de la saison plus difficile vécue l'an dernier chez Renault, il estime avoir désormais les épaules pour mener vers les sommets une écurie comme McLaren.

"L'année passée aux côtés de Nico [Hülkenberg] m'a beaucoup aidé pour apprendre d'un pilote expérimenté", souligne Sainz. "Auparavant, tous mes coéquipiers avaient une année d'expérience en Formule 1, alors passer cette année avec Nico m'a aidé à apprendre de nouvelles choses. En arrivant chez McLaren, je savais que j'étais prêt à relever le défi, à comprendre l'équilibre de la voiture, la manière de la développer, tout en sachant la rapidité que j'avais avec la Toro Rosso et la Renault. C'était juste une question d'intégration dans cette équipe, de se sentir à l'aise immédiatement, et les résultats allaient venir d'eux-mêmes. Il n'y a vraiment rien eu qui m'a effrayé ou quoi que ce soit."