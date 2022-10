Sainz : "Il faut s'en remettre à la chance" quand on sort sous la pluie

Charger le lecteur audio

Troisième sur la grille de départ du Grand Prix du Japon, Carlos Sainz n'a pas longtemps occupé cette position. Dépassé au départ par Sergio Pérez, l'Espagnol a ensuite perdu le contrôle de sa Ferrari à la sortie de l'épingle quelques instants plus tard, partant dans une embardée qui s'est terminée dans le mur de pneus.

Au-delà de cet accident qui prive son équipe de précieux points dans la lutte au championnat constructeurs, Sainz a vécu un moment particulièrement effrayant en raison des conditions météo exécrables : selon lui, les projections d'eau envoyées par les voitures réduisaient au minimum la visibilité des pilotes. Ainsi, il s'attendait à être percuté par un pilote n'ayant pas vu la F1-75 immobilisée.

"En fait, j'essayais de sortir des projections de Checo", a-t-il expliqué à Motorsport.com sur les raisons de son accident. "J'avais déjà zéro visibilité en étant quatrième. En essayant de sortir des projections, j'ai roulé sur une flaque d'eau avec mon pneu intermédiaire. Il n'évacue pas autant d'eau [qu'un pneu pluie "extrême"] et je suis parti en tête-à-queue. Le pire est probablement arrivé plus tard, lorsque j'étais au milieu de la piste et que je savais que tout le monde derrière moi n'allait pas me voir."

"Ce n'était pas idéal, c'est sûr. Pendant 20 secondes, je ne savais pas si l'on allait me rentrer dedans. Je me préparais [au crash] et j'espérais que mes collègues auraient soit de bons réflexes soit de la chance."

Le départ du Grand Prix, avec les immenses projections en arrière-plan.

Le manque de visibilité sous la pluie est loin d'être un problème nouveau. Depuis un certain nombre d'années, en raison des sculptures sur les pneus pluie et du design des F1, de grosses projections d'eau sont envoyées dans les airs lorsqu'un circuit est détrempé, ce qui a pour effet de créer un rideau d'eau totalement opaque.

Avant le Grand Prix du Japon, le dernier exemple en date de ce problème avait eu lieu à Spa-Francorchamps, en 2021. Les mauvaises conditions et l'absence de visibilité avaient mené à un Grand Prix de deux tours seulement derrière le Safety Car et plusieurs heures d'interruption.

Bien que les gommes "extrêmes" évacuent beaucoup plus d'eau que les pneus intermédiaires, Sainz a estimé qu'aucun des deux composés ne changeait quoi que ce soit au problème de visibilité.

"[La visibilité] est tout aussi mauvaise [avec les pneus] extrêmes", a-t-il assuré. "La visibilité est nulle dans ces conditions. Le problème, c'est qu'il faut compter sur la chance. Si quelqu'un fait un tête-à-queue 100 mètres devant, on ne le verra pas. Il faut donc s'en remettre à la chance pour savoir si on le percutera ou si on l'évitera, et c'est ce qui m'inquiète dans ces conditions."

"Nous devons trouver des solutions. Premièrement, la visibilité. Comment faire pour rendre ces voitures plus sûres ou plus aptes à la course sur le mouillé – ce que les pilotes demandent depuis plus dix ans ? Deuxièmement, trouver un pneu extrême qui ne soit pas cinq ou six secondes [au tour] plus lent que l'intermédiaire. Ou, si l'on ne peut pas trouver un meilleur pneu extrême, faire en sorte [de réduire les performances] de l'intermédiaire pour être certain d'avoir un pneu plus sûr qui ne nous envoie pas en aquaplaning et qui nous permette au moins de survivre."

Grue en piste : la FIA doit savoir patienter, selon Sainz

Pierre Gasly lors du GP du Japon.

L'accident de Sainz a mené à l'intervention du Safety Car, puis du drapeau rouge. Entretemps, un tracteur-grue a été envoyé sur la piste pour déloger la Ferrari. Le peloton, rangé derrière la voiture de sécurité, est donc passé près de l'engin, tout comme Pierre Gasly, qui avait plusieurs secondes de retard sur le groupe.

Cherchant à combler son retard, le Français avait un rythme plus élevé que les autres pilotes (sans pour autant enfreindre le règlement) et, sans être informé au préalable de sa présence, a frôlé la grue avec une vitesse assez élevée.

L'incident a suscité une forte émotion dans le paddock, le souvenir de la disparition de Jules Bianchi dans des conditions similaires en 2014 étant encore ancré dans les mémoires. Sainz a déploré qu'un tel engin ait pu entrer sur la piste à ce moment de la course et a invité la FIA, chargée de la décision, à prendre le temps de s'assurer que la sécurité de tous est assurée avant de renvoyer une grue en piste à l'avenir – rappelant que la visibilité reste exécrable sur le mouillé même lorsque les vitesses sont faibles.

"Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que même en roulant à 100, 150 km/h derrière le Safety Car, on ne voit rien" a-t-il lancé. "Donc, s'il y a une grue sur la piste, même si nous roulons à 100 km/h derrière le Safety Car, un pilote peut commettre une petite erreur, une erreur bête en sortant un peu de la trajectoire en oubliant qu'un tracteur était à cet endroit, et percuter le tracteur. Donc pourquoi prendre ce risque ?"

"En tant que pilote, je ne pense pas qu'il faille compter sur la chance. Si on va brandir le drapeau rouge de toute façon, pourquoi envoyer un véhicule en piste ? Peut-être faut-il attendre un peu pour regrouper les voitures, je ne sais pas, et passer très lentement [sur les lieux de l'accident]. Les pilotes ont toujours recours aux extrêmes pour mettre [les pneus et les freins] en température au cas où la course va reprendre."

Propos recueillis par Adam Cooper