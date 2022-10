La FIA enquête sur la vitesse de Gasly, la colère du paddock monte

Charger le lecteur audio

Après la colère de Pierre Gasly et tandis que le Grand Prix du Japon est toujours interrompu par la pluie, la direction de course a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le Français est sorti de sa voiture en furie après être passé tout près d'un tracteur en piste et alors qu'il tentait de rejoindre le peloton.

Le drapeau rouge a été brandi quasiment au moment où le pilote AlphaTauri a croisé la route de ce véhicule d'intervention, et il est allé faire part de son mécontentement directement auprès du directeur de course, Eduardo Freitas. Ce dernier a défendu la procédure, comme l'a confirmé un premier communiqué de la FIA, et désormais Pierre Gasly est convoqué auprès des commissaires pour s'expliquer quant à la vitesse qui était la sienne lors de l'incident.

L'infraction reprochée se réfère à l'article 57.2 du Règlement Sportif de la Formule 1, précisant la vitesse sous drapeau rouge. La convocation des commissaires précise : "La voiture 10 a atteint des vitesses allant jusqu'à 250 km/h en effectuant son tour sous drapeau rouge après avoir dépassé le lieu de l'incident". L'enquête permettra d'établir si les faits reprochés ont réellement eu lieu, alors que les images à notre disposition peinent à coller avec cette version. Les instances disposent toutefois de davantage de caméras et de données.

Dans le paddock de Suzuka, où la course pourrait ne pas reprendre si les conditions ne s'améliorent pas, c'est quoi qu'il en soit la colère qui domine, comme l'a très clairement fait sentir Frédéric Vasseur, directeur d'Alfa Romeo, au micro de Canal+.

"C'est apparu sur le live timing que ce serait investigué après la course, mais je pense qu'effectivement, investigué c'est le bon terme", a confié le Français dans une colère froide. "Il y a déjà eu un drame ici, et ce qu'ils ont fait là ce n'est pas inacceptable, c'est pire que ça. Envoyer un camion sur la piste quand toutes les voitures sont pas encore dans les stands, avec ces conditions... Quand on voit l'onboard de Pierre, il ne voit pas à 20 mètres devant lui. Même si c'est drapeau rouge, même s'il ne va pas vite, je pense que ce n'est pas acceptable du tout."

Cette colère a également été manifestée par Lando Norris, qui a pris le temps de s'exprimer sur les réseaux sociaux sans aucune ambiguïté sur la question : "WTF. Comment c'est arrivé ? On a perdu une vie dans cette situation il y a quelques années. On risque nos vies, surtout dans des conditions comme celles-ci. On veut faire la course. Mais ça... c'est inacceptable."

Sergio Pérez a fait de même : "Comment faire comprendre que l'on ne veut jamais voir une grue sur la piste ? On a perdu Jules [Bianchi] à cause d'une telle erreur. Ce qui s'est passé aujourd'hui est totalement inacceptable !!!!! J'espère que c'est la dernière fois que je vois une grue une piste !".

