Formule 1 GP des États-Unis

Sainz doute que la F1 puisse terminer la saison 2026 au Moyen-Orient

Carlos Sainz juge "prématuré" de garantir que la Formule 1 pourra boucler sa saison 2026 comme prévu.

Filip Cleeren

Publié: 23 oct. 2026, 07:45

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Photo de : James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Carlos Sainz estime qu'il est "difficile" d'être convaincu par les dirigeants de la Formule 1 lorsqu'ils affirment que les derniers Grands Prix de la saison 2026, au Qatar et à Abu Dhabi, pourront se dérouler comme prévu malgré la persistance du conflit au Moyen-Orient.

La direction de la F1 et la FIA maintiennent leur position : les deux dernières courses de la saison 2026, programmées lors de deux week-ends consécutifs, fin novembre et début décembre, peuvent avoir lieu comme prévu.

Alors qu'aucune résolution du conflit en cours entre les États-Unis, leur allié israélien et l'Iran ne semble se dessiner et que les rebelles houthis ont mené de nouvelles frappes en Arabie saoudite, la situation au Moyen-Orient reste extrêmement instable. Les élections de mi-mandat américaines, prévues le 3 novembre, pourraient également peser sur la suite des événements. Plusieurs médias rapportent que les États-Unis et Israël se préparent à lancer de nouvelles attaques contre l'Iran après le scrutin.

La F1 travaille sur un plan de secours prévoyant une finale de saison alternative à Imola, le week-end où doit se tenir le Grand Prix d'Abu Dhabi. Toutefois, les déclarations des dirigeants du championnat indiquent qu'ils souhaitent vivement maintenir les deux courses au Moyen-Orient, au regard des informations dont ils disposent actuellement et des garanties reçues de différentes parties prenantes.

Mais Carlos Sainz, qui occupe également le poste de directeur du GPDA, estime qu'il est "difficile" et "prématuré" d'envisager une fin de saison au Moyen-Orient compte tenu de l'actualité.

Le Grand Prix d'Abu Dhabi aura-t-il lieu ?

Photo de: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

"Ils semblent vraiment convaincus que les courses auront lieu", a déclaré Sainz jeudi, en amont du Grand Prix des États-Unis disputé ce week-end à Austin. "Personnellement, sans parler au nom du GPDA, il m'est très difficile d'en être convaincu à l'heure actuelle, car il se passe encore beaucoup de choses au Moyen-Orient."

"Il y a aussi, évidemment, une élection qui va avoir lieu aux États-Unis, ainsi que des événements sur le plan politique international qui pourraient soudainement avoir des conséquences au cours du mois et demi à venir. Je pense donc qu'il est relativement prématuré d'être aussi convaincu."

Sainz estime toutefois que les pilotes n'ont guère d'autre choix que de faire confiance aux décisions des dirigeants du championnat, qui disposent de davantage d'informations sur la situation sur le terrain.

"En l'état actuel des choses, nous irions au Qatar et à Abu Dhabi. Si la FIA et la Formule 1 estiment que la situation reste sûre et que le scénario est favorable, je pense que nous, les pilotes, devons nous conformer à leur décision. Nous ne disposons pas des mêmes informations internes qu'eux. Nous devons donc suivre leurs indications et faire confiance à leur capacité de décision."

"Mais cela ne vaut que pour la situation actuelle. Le monde peut beaucoup changer au cours du mois et demi à venir. Nous devons donc être capables de réagir à ce qui se passera, plutôt que de décider d'y aller dès maintenant simplement parce que nous le souhaitons."

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