Sainz, Norris et Leclerc : des "Champions du monde en puissance"

La nouvelle dynastie de pilotes de Formule 1 est-elle une génération dorée ? En mai dernier, le Grand Prix de Monaco 2021 a été le symbole de ce renouveau avec l'un des podiums les plus jeunes de l'Histoire : 23 ans, 11 mois et 18 jours de moyenne pour Max Verstappen, Carlos Sainz et Lando Norris. Quatre des cinq podiums les plus jeunes de la F1 datent de moins de deux ans ; Pierre Gasly, Lance Stroll et Charles Leclerc y ont également contribué.

Dans cette génération 1994-1999, on retrouve également Esteban Ocon, George Russell ou encore Mick Schumacher… l'avenir de la Formule 1 est bien assuré, et ce n'est pas Carlos Sainz qui dira le contraire !

"Je pense qu'il y a un certain nombre de pilotes qui ont actuellement un niveau de performance très similaire", a déclaré Sainz quand McLaren a annoncé la prolongation de contrat de Norris il y a quelques semaines. "J'inclurais Lando parmi ces Champions du monde en puissance qui ont juste besoin de la bonne voiture pour gagner [le titre]. J'y inclurais moi-même, Charles bien sûr, et beaucoup d'autres."

"Le niveau est si élevé en Formule 1 que malheureusement, nous dépendons davantage de ce dont l'équipe est capable que de ce dont je pense que nous sommes capables. Mais j'estime que Lando a le potentiel pour gagner et mener McLaren au sommet." Norris a effectivement réalisé un début de saison flamboyant avec neuf arrivées dans le top 5 (dont trois podiums), à tel point qu'il occupe la troisième place du classement général.

Bref, avec tous ces jeunes loups, Sainz voit la Formule 1 "entre de bonnes mains pour l'avenir", enthousiasmé par les performances de ses pairs. "Le niveau des pilotes cette année en général est super élevé. Quand on regarde les tours qualificatifs de tout le monde et qu'on voit non seulement les jeunes pilotes mais aussi ceux comme Lewis [Hamilton], le niveau est juste incroyable."

"Je suis content de partager la grille avec tant de personnes talentueuses et de me mesurer à elles pour voir ce dont je suis capable. Rien de tel pour être poussé dans ses retranchements, ce qui est un bon sentiment pour un pilote, tout comme le besoin de toujours repousser les limites", conclut le pilote Ferrari.

Propos recueillis par Luke Smith