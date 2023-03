Sainz juge le rythme d'Aston Martin "très inquiétant"

Charger le lecteur audio

Et si le principal adversaire de Red Bull cette saison n'était pas Ferrari mais Aston Martin ? Au Grand Prix de Bahreïn, manche d'ouverture de la saison 2023, les AMR23 ont vu l'arrivée dans le top 6, avec un podium à la clé pour Fernando Alonso. Le double Champion du monde, chahuté dans le premier tour, a notamment été l'auteur de belles manœuvres de dépassement sur George Russell, Lewis Hamilton et Carlos Sainz.

Ce dernier a été dépossédé du podium en fin de parcours, après l'abandon de son coéquipier Charles Leclerc, alors qu'il était en difficulté avec ses gommes dures. Selon l'Espagnol, l'excellente gestion des pneus par Aston Martin le convainc que l'équipe britannique a cette année un rythme "très inquiétant" en course.

"J'espère que nous pourrons mieux tenir lorsque nous nous rendrons sur des circuits où nous brûlons moins les pneus arrière", a commenté Sainz. "Il est clair que les Red Bull et Aston ont un petit quelque chose qui leur fait moins user [leurs pneus]. Si vous regardez Mercedes et nous, la dégradation [des pneus] est très similaire. Pour une raison que j'ignore, [les pneus] ne se dégradent pas sur les deux autres voitures. C'est quelque chose que nous devrons examiner et analyser pour voir ce que nous pouvons faire."

Sainz s'est montré clair sur les limites posées par ses pneumatiques. En réponse à son équipe lui demandant de se défendre face à Alonso, le #55 a rétorqué : "Si j'attaque pour me défendre (sic), je risque de ne pas pouvoir finir [avec ce train de pneus]".

"C'était une belle bataille, malheureusement elle a failli me coûter une position au profit de Lewis [Hamilton]", a expliqué Sainz, Hamilton ayant par la suite mis la pression sans toutefois pouvoir le dépasser. "Parce qu'avec notre voiture, dès que vous attaquez un peu pour vous défendre, vous brûlez les pneus. Le problème, c'est que nous avons trop de dégradation, les pneus deviennent trop chauds quand on commence à attaquer. Ça veut dire que nous n'avons pas beaucoup de marge en course."

Invité par Motorsport.com à donner plus de précisions sur ce problème de gestion des pneus, Sainz a indiqué que la situation n'avait pas évolué par rapport à 2022 : "[Le niveau de dégradation] est le même. C'est à peu près aussi mauvais que l'année dernière. [...] Vous avez pu voir à quel point Fernando et Max ont pu attaquer avec les pneus et à quel point nous avons dû les préserver. Dès qu'on attaque, on recule."

Propos recueillis par Filip Cleeren