Sainz "soulagé" de s'être battu pour la pole

Carlos Sainz s'estime heureux d'avoir échoué à un dixième de la pole position au Grand Prix de Bahreïn, et ce même si celle-ci a été obtenue par Charles Leclerc. En effet, le pilote Ferrari est en difficulté par rapport à son coéquipier depuis le début du week-end, si bien qu'il ne l'a devancé qu'en Q2 : il accusait cinq centièmes de retard en EL1, une demi-seconde en EL2, quatre dixièmes en EL3 puis un dixième en Q1, avant ce fameux déficit de 0"129 dans la dernière phase des qualifications, la plus importante. Sainz pouvait même espérer mieux, puisqu'il était en tête de la hiérarchie au terme des premiers runs de Q3, mais il a finalement rétrogradé au troisième rang à un souffle de Max Verstappen.

"Ça a été un week-end très difficile pour moi : je suis lent, c'est aussi simple que ça", commente l'Espagnol sans détour. "Charles a fait du bien meilleur travail que moi tout le week-end, et j'essaie de rattraper mon retard. Franchement, il y a eu des moments ce week-end où j'étais très loin derrière, alors j'étais un peu soulagé de me battre pour la pole en qualifications."

"[Leclerc] a fait un très bon dernier tour. Je pense qu'il a fait le tour parfait, et à ce stade, il faut juste le féliciter et dire 'bon travail' à l'équipe. Que nous nous battions à nouveau pour la pole position est une excellente nouvelle, c'est aussi la première fois que je me bats pour la pole. C'est relativement intéressant, et enthousiasmant pour la suite des événements."

Ferrari a ainsi réalisé sa meilleure performance d'ensemble depuis la saison 2019, où les bolides rouges s'étaient placés dans le top 3 à de nombreuses reprises. Malgré des essais hivernaux prometteurs, Sainz assure que la Scuderia n'a jamais crié victoire.

"Nous n'avons cru à aucun moment que ça allait être facile. Nos qualifs se sont passées sans le moindre accroc, aucune erreur. Je pense que nous devons continuer comme ça pour demain. Je vois l'équipe concentrée, confiante, mais sans excès de confiance et sans s'enflammer du tout."

"Voilà la réalité : nous savons que nous sommes Ferrari, nous sommes de retour à notre place, et nous ne pouvons pas nous enflammer. C'est évidemment une bonne nouvelle, et tout le monde sera content aujourd'hui, mais il reste un long chemin à parcourir cette année : ce ne sont que les premières qualifications et la première course", conclut l'Espagnol.