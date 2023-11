São Paulo prolonge son contrat avec la F1 jusqu'en 2030

Le circuit d'Interlagos dans sa forme actuelle accueille la Formule 1 depuis 1990, avec une pause d'un an en 2020 en raison de la pandémie. Désormais connue sous le nom de Grand Prix de São Paulo, l'épreuve brésilienne est assurée d'avoir une place au calendrier du Championnat du monde jusqu'à la fin de la saison 2030 : les deux parties ont trouvé un accord pour prolonger de cinq ans leur contrat, l'annonçant ce week-end à Interlagos.

"Je suis ravi d'annoncer que nous resterons à Interlagos jusqu'en 2030, et j'ai hâte de vivre encore de nombreuses années la merveilleuse ambiance que les fans brésiliens apportent", a commenté Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1. "Le Brésil possède une riche histoire en matière de course automobile et ce circuit emblématique est l'un des préférés des pilotes et des fans du monde entier. Il incarne tout ce qui est formidable dans la course automobile, et nous avons hâte de voir comment il se développera dans les années à venir pour créer une expérience encore meilleure."

À noter que le Grand Prix de São Paulo était menacé de disparaître sous la présidence de Jair Bolsonaro. L'homme politique d'extrême droite était partisan du retour de Rio de Janeiro au calendrier, avec la construction d'un nouveau complexe. Cette proposition s'était toutefois heurtée à une forte opposition, pour des raisons environnementales, avant d'être abandonnée.

La prolongation du contrat du Grand Prix de São Paulo de Formule 1 fait suite à de récents investissements réalisés par l'administration du maire de São Paulo, Ricardo Nunes. En modernisant le circuit d'Interlagos et ses installations, l'objectif est d'en faire un lieu adapté à l'accueil d'événements dépassant le cadre du sport automobile, tels que des concerts.

"La prolongation du contrat pour le Grand Prix de São Paulo de Formule 1, diffusé dans 180 pays environ, consolide notre ville en tant que leader mondial dans l'accueil d'événements majeurs ayant un impact économique et social, générant des emplois, des revenus et des opportunités", a ajouté Nunes. "Chaque année, nous faisons également progresser notre programme de développement durable, en intégrant des innovations pour surmonter les défis et apporter plus d'avantages à la ville de São Paulo et au Brésil".

Avec Matt Kew