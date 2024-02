Ce que Sauber répond aux nouvelles rumeurs autour du projet Audi F1

L'émergence la semaine dernière de nouvelles rumeurs autour du projet Audi en Formule 1 a poussé les dirigeants de l'écurie Stake, exploitée par Sauber, à démentir encore l'existence du moindre doute quant à l'avenir. La structure basée à Hinwil est dans une phase de transformation qui la conduira à devenir l'écurie d'usine de la marque aux anneaux en 2026, mais les remous depuis l'annonce faite à l'été 2022 ont été nombreux.

En parallèle, Audi se structure à Neubourg-sur-le-Danube, en Allemagne, là où est conçue et développée sa future unité de puissance. Le départ l'an dernier du PDG du constructeur et ardent défenseur de l'engagement en F1, Markus Duesmann, avait jeté le trouble et son successeur, Gernot Dollner, est loin d'être décrit comme quelqu'un d'emballé par cette perspective. Dans ce contexte, Alessandro Alunni Bravi insiste néanmoins sur le fait que tout se met en place comme prévu et que ces rumeurs ne sont pas déstabilisantes.

"Il y a un engagement fort du groupe Audi à tous les niveaux", assure le représentant de Stake F1 auprès de Motorsport.com. "On a toujours dit que le choix d'entrer en F1 n'était pas basé sur une décision individuelle, mais sur une décision du conseil d'administration d'Audi. Elle a ensuite été confirmée par le conseil consultatif d'Audi et par le conseil de surveillance du groupe Volkswagen. L'engagement est donc là."

"Je ne pense pas qu'il y ait de distraction, car le projet est clair avec toutes les parties avec lesquelles on parle, les pilotes et les ingénieurs. Ils connaissent exactement le calendrier de notre projet, ils savent exactement qui est le chef, Andreas Seidl, et quelle est sa vision. Nous sommes donc totalement transparents. Et je pense que l'on a déjà réalisé un bon plan de recrutement, et que l'on verra des gens arriver chaque semaine."

"On travaille dur mais comme je l'ai dit, c'est un long processus. Pour moi, il n'y a aucune distraction. Il y a bien sûr beaucoup de spéculations dans les médias, comme toujours en F1, mais ça fait partie de notre sport. Et je suis satisfait de voir l'intérêt que suscite notre projet."

C'est normal qu'il y ait de l'intérêt pour comprendre l'avancement du projet Audi.

Alessandro Alunni Bravi et Andreas Seidl lors des essais hivernaux.

Pendant que l'Italien gère le quotidien de l'écurie, c'est bien Andreas Seidl, PDG du groupe Sauber depuis un an, qui s'attèle à la mise à niveau de la structure pour qu'elle se mue en véritable équipe d'usine Audi. Les rumeurs du paddock font parfois état d'une déception de l'Allemand quant à l'avancée trop lente du projet, mais là aussi, Alessandro Alunni Bravi affirme le contraire.

"Le projet se déroule conformément au calendrier et à la gouvernance convenue entre les actionnaires", précise-t-il. "Il ne nous appartient pas de commenter la dynamique au sein de la direction, mais ce que l'on sait, c'est que l'on a un soutien solide. Andreas Seidl travaille étroitement avec les gens de chez Audi pour développer notre équipe en vue de 2026. C'est ce qui me semble important. Bien sûr, il y a les spéculations dans la presse. C'est normal qu'il y ait de l'intérêt pour comprendre l'avancement du projet Audi. Mais pour nous, le statut est bon. On travaille dur à tous les niveaux, avec Audi, à la fois à Hinwil et à Neubourg. Il n'y a aucun changement, et comme on se rapproche de plus en plus de l'objectif 2026, on doit même travailler encore plus dur."

"J'ai lu dans la presse des interrogations sur le fait de savoir si Sauber, en matière de structure, est en mesure d'être une base solide pour une écurie d'usine. Ce que je peux dire, c'est que lorsqu'Audi a décidé d'acquérir le groupe Sauber, il y a eu un examen approfondi à tous les niveaux, y compris de nos installations et de notre technologie. On sait que pour devenir compétitifs au plus haut niveau, on doit améliorer nos installations, les agrandir, augmenter nos effectifs, investir dans la technologie, comme le font toutes les équipes. Ces quatre dernières années, on a vu des écuries construire de nouvelles souffleries pour disposer d'installations de pointe. Elles ont toutes investi dans la technologie et dans le personnel. On fait pareil."

"D'après notre gouvernance, on aura les ressources nécessaires pour atteindre notre objectif. La F1 est un sport technologique, ce n'est donc pas une aventure sur une année. C'est un processus que l'on a débuté sous la direction d'Andreas, et on travaille avec le soutien de nos actionnaires. Il y a et il y aura tout ce qu'il faut pour faire du bon travail, en respectant le calendrier nécessaire pour développer une écurie d'usine à partir d'une écurie indépendante. C'est évidemment une marche qui est très haute."

Propos recueillis par Adam Cooper