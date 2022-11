"Très déçu", Schumacher estime "mériter" sa place en F1

Charger le lecteur audio

L'annonce par Haas ce jeudi matin de la fin de sa collaboration avec Mick Schumacher n'intervient pas comme une surprise. Depuis plusieurs mois, la position de l'Allemand était fragilisée au sein de la structure américaine, la saison s'étant mal engagée avec plusieurs incidents coûteux, lors des qualifications de Djeddah et en course lors des Grands Prix de Miami et de Monaco.

Le mieux connu à l'été avec les deux premières arrivées dans les points de Schumacher en carrière, consécutivement aux GP de Grande-Bretagne et d'Autriche, et ces derniers temps n'a pas suffi à faire pencher la balance suffisamment pour convaincre Gene Haas et Günther Steiner de prolonger une aventure qui aura donc au total duré deux saisons complètes et, normalement, 43 départs.

Lire aussi : Mick Schumacher ne sera plus chez Haas en 2023

Quelques instants après la publication du communiqué officiel de la structure, à 9h00 précises du côté d'Abu Dhabi (6h00 heure française), le fils du septuple Champion du monde de F1 a réagi en publiant un message sur les réseaux sociaux. "Il va s'agir de ma dernière course avec Haas", commence-t-il.

"Je ne cache pas le fait que je suis très déçu par la décision de ne pas renouveler notre contrat. Néanmoins, je tiens à remercier Haas F1 et Ferrari pour m'avoir donné cette opportunité. Ces années ensemble m'ont aidé à grandir à la fois techniquement et personnellement. Et, surtout quand les choses ont été difficiles, j'ai réalisé à quel point j'aimais cette discipline."

"Cela a parfois été mouvementé mais j'ai constamment progressé, j'ai beaucoup appris et désormais je sais avec certitude que je mérite une place en Formule 1. Le sujet est tout sauf clos pour moi. Les revers ne font que vous rendre plus fort. Le feu de la Formule 1 brûle en moi et je vais me battre âprement pour revenir sur la grille de départ."

Une demi-heure après l'annonce de son départ, le recrutement de Nico Hülkenberg a été officialisé par Haas en vue de la saison 2023. Pour Mick Schumacher, l'opportunité de demeurer titulaire en Formule 1 l'année prochaine ne tient qu'à un fil puisque si, officiellement, Logan Sargeant a été annoncé par Williams, il doit encore obtenir sa Super Licence au terme de la saison de F2, et donc du week-end de Yas Marina. La piste d'un poste de réserviste est également évoquée pour le Champion F2 2020, notamment du côté de Mercedes.