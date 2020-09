Schumacher, Ilott et Shwartzman vont faire des EL1

Candidats au titre de Formule 2, Mick Schumacher (1er, 191 points), Callum Ilott (2e, 169 pts) et Robert Shwartzman (5e, 140 pts) nourrissent de légitimes ambitions de Formule 1 pour 2021. Tous sont membres de la Ferrari Driver Academy et pourraient bénéficier des baquets libres (mais très convoités) chez Alfa Romeo et Haas, deux écuries motorisées par la marque au cheval cabré.

Lire aussi : Zhou remporte une course abrégée par un énorme crash

Les fans de Michael Schumacher seront ravis de savoir que son fils Mick sera au volant de l'Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi pour la première séance d'essais libres du Grand Prix de l'Eifel, au Nürburgring, théâtre de quatre victoires du Baron Rouge de 2000 à 2006. Callum Ilott pilotera une Haas, également sur ce circuit où la Formule 2 ne sera pas présente. Enfin, Robert Shwartzman aura sa chance en EL1 au Grand Prix d'Abu Dhabi, mais on ne sait pas encore avec quelle écurie.

Tous trois vont se préparer en pilotant une Ferrari SF71H de la saison 2020 à Fiorano à partir de demain, pour ce qui sera les premiers tours de roue de Shwartzman au volant d'une F1.

"Nous voulions organiser cette séance d'essais afin que nos trois meilleurs jeunes pilotes soient aussi bien préparés que possible pour aborder un événement qui sera toujours un moment particulier pour eux", déclare Laurent Mekies, directeur sportif Ferrari et directeur de la Ferrari Driver Academy. "Ce sera l'opportunité de prendre ses marques avec une Formule 1, qui est bien plus compliquée que la voiture dont ils ont actuellement l'habitude."

"Nous croyons beaucoup en notre académie, qui a déjà prouvé sa valeur avec Charles Leclerc, un pilote sur qui la Scuderia peut bâtir son avenir à long terme. Callum, Mick et Robert ont déjà prouvé leur valeur lors de la saison actuelle de Formule 2, et ces essais sont une nouvelle étape dans leur formation."

Mick Schumacher, pour sa part, se déclare "ravi" d'avoir cette opportunité "d'autant plus spéciale" qu'il évoluera à domicile au Nürburgring. "Je vais passer les dix prochains jours à bien me préparer afin de faire le meilleur travail possible pour l'équipe et d'engranger des données importantes pour le week-end", ajoute l'Allemand.

Frédéric Vasseur, directeur d'Alfa Romeo Racing, chante quant à lui les louanges de Schumacher : "Il n'y a pas de doute sur le fait que Mick est l'un des grands talents du moment en formules de promotion, et ses résultats récents le montrent. Il est manifestement rapide mais aussi constant et mûr au volant : c'est la marque de fabrique d'un champion en puissance. Il nous a impressionnés par son approche et son éthique de travail lorsqu'il nous a rejoints l'an dernier et nous sommes impatients de travailler avec lui à nouveau au Nürburgring."

Voir aussi :