C'était un 2 juin : le premier succès de Schumacher avec Ferrari

Lorsque Michael Schumacher a décidé de quitter Benetton, avec qui il venait de remporter 19 victoires en deux ans et deux titres mondiaux, pour Ferrari, qui avait gagné deux Grands Prix en cinq ans, beaucoup se sont interrogés sur le bien-fondé d'une telle décision. Mais il n'a pas fallu longtemps à l'Allemand pour prouver que son choix était le bon.

Après un début de saison compliqué dans les deux camps, Schumacher avait tout de même signé trois podiums et deux pole positions en six courses. Mais l'espoir de briller sous la pluie à Monaco, juste avant l'Espagne, avait été ruiné dès le premier tour par une erreur qui avait causé son abandon. Arrivé à Barcelone, Schumacher n'a cependant pas tremblé et il a largement dominé la concurrence, repoussant Jean Alesi à 45 secondes, Jacques Villeneuve à 48 secondes, et les trois autres pilotes à l'arrivée à plus d'un tour.

Rapidement, Schumacher et Ferrari se sont imposés comme de sérieux outsiders en dépit d'une fiabilité catastrophique. Après deux autres victoires ainsi qu'un podium supplémentaire en fin de saison, Schumacher a lutté pour le titre en 1997, 1998 et était bien parti pour recommencer en 1999 avant son accident à Silverstone.

Durant sa carrière chez Ferrari, il a piloté 12 monoplaces différentes et remporté un total de 72 succès jusqu'en 2006. Hormis 1996, la seule saison où il ne s'est pas battu pour le titre a été 2005, sa plus mauvaise campagne pour Ferrari avec une seule victoire. Mais son Grand Prix d'Espagne 1996, où il s'est montré impressionnant de maîtrise sous la pluie, a été le début d'une aventure qui a mené Schumacher à être le seul pilote, jusqu'ici, à remporter cinq titres consécutifs.

Cliquez sur les flèches pour faire défiler les images