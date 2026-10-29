Formule 1

Sebastian Vettel révèle pourquoi BMW ne voulait pas de lui, contrairement à Red Bull

BMW avait déjà promis un baquet en Formule 1 à Sebastian Vettel, mais cette promesse n'a jamais été concrétisée. Aujourd'hui, le quadruple champion du monde revient sur les raisons de cet échec.

Stefan Ehlen

Publié: 29 oct. 2026, 13:02

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Photo de : Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel s'est confié sur ses débuts en Formule 1 dans le nouveau documentaire de l'ARD Being Sebastian Vettel, et sur le soutien initial du constructeur allemand BMW, qui a finalement décidé de se séparer de lui.

Le quadruple champion du monde de F1 a déclaré : "Au final, toute l'histoire avec BMW ne s'est pas vraiment déroulée comme prévu au départ. […] J'avais déjà un pied dans la porte, puisque mon contrat avec BMW stipulait que j'obtiendrais un baquet en Formule 1. Mais cela ne s'est finalement jamais concrétisé."

Du moins, pas au-delà de ses premières apparitions : Vettel a fait ses débuts en F1 lors des essais libres du vendredi du Grand Prix de Turquie 2006, à Istanbul, où il a immédiatement signé le meilleur temps.

En 2007, il a également fait ses débuts en Grand Prix avec BMW Sauber. Après la blessure du titulaire Robert Kubica, le pilote de réserve Vettel l'a remplacé lors du Grand Prix des États-Unis, à Indianapolis, et a inscrit son premier point au championnat du monde dès sa première course.

Pourquoi BMW doutait des capacités de Vettel

Mais l'aventure s'est arrêtée là : BMW a laissé Vettel partir. Dans le nouveau documentaire télévisé, le pilote allemand est revenu sur les raisons de cette décision : "À l'époque où j'étais chez Sauber, une 'rumeur' circulait selon laquelle Sebastian n'était pas si rapide et pas si bon que ça. Et oui, je peux comprendre pourquoi certains ont pu avoir cette impression. Il y avait peut-être même une part de vérité, d'une certaine manière, car il m'a fallu un peu de temps avant que tout se mette en place."

"Ensuite, la situation s'est complètement inversée car, du côté de BMW, je ne dirais pas qu'il y avait moins d'intérêt, mais il n'y avait tout simplement plus la même volonté de faire avancer les choses."

Ce qui lui manquait, c'était une perspective claire pour la suite : "Voici ton baquet. L'année prochaine, nous ferons ceci, et l'année suivante, cela."

Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07

Photo de: Sutton Images

Comment Vettel a saisi sa chance en Formule 1 avec Toro Rosso

Vettel a trouvé exactement ce qu'il recherchait au sein de l'organisation Red Bull : quelques semaines seulement après ses débuts en Formule 1 avec BMW Sauber, il est devenu titulaire chez Toro Rosso.

Helmut Marko, ancien conseiller de Red Bull pour le sport automobile, a déclaré dans le nouveau documentaire consacré à Vettel : "Heureusement, les dirigeants de Sauber n'étaient pas convaincus par les capacités de Vettel, ce qui nous a permis de le recruter. Il est ensuite devenu évident que nous avions affaire à quelqu'un qui avait non seulement la vitesse, mais aussi des compétences techniques et la volonté de travailler dur."

Selon Vettel, son passage de BMW Sauber à Toro Rosso s'est finalement décidé au plus haut niveau de Red Bull : "Au final, Dietrich Mateschitz a tranché en disant : 'Ne passons pas trop de temps à en discuter. Donnons sa chance au gamin. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis.'"

La victoire à Monza en 2008, un tournant

Un peu plus d'un an après son arrivée chez Toro Rosso, le succès de cette décision est devenu évident : Vettel a remporté une victoire sensationnelle lors du Grand Prix d'Italie 2008, à Monza, offrant à une équipe appartenant au groupe Red Bull son premier succès en F1.

Dans le documentaire, Lewis Hamilton a déclaré : "Je pense que c'était un moment vraiment déterminant, qui a montré que ce pilote avait tout ce qu'il fallait pour devenir champion du monde."

Marko a ajouté que "c'est grâce à ce succès que nous l'avons fait venir chez Red Bull l'année suivante".

Franz Tost, Team Principal, Scuderia Toro Rosso, Dietrich Mateschitz et Sebastian Vettel, Toro Rosso STR03 Ferrari

Chez Red Bull, Vettel a également offert à l'équipe sa première victoire en Formule 1, avant de décrocher son premier titre mondial en 2010. À cette époque, BMW avait déjà quitté la Formule 1.

Vettel reconnaît qu'une "certaine dose de chance" a également joué un rôle dans le déroulement de sa carrière.

"Avoir les bonnes personnes autour de soi au bon moment, voir les bonnes choses se produire, et ainsi de suite. Mais il faut quand même être performant. Et je pense qu'une grande partie de ce que nous appelons la chance dépend en réalité de nous."

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