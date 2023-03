Septième, Hamilton s'attendait à "bien pire que ça"

Charger le lecteur audio

Avec 103 pole positions à son actif, on imaginerait que Lewis Hamilton n'est pas du genre à se satisfaire d'une septième place, mais il suffit de peu pour que les attentes soient réévaluées. Mercedes a connu des tests de pré-saison compliqués, et on peut en dire autant des essais libres avec une journée de vendredi conclue aux huitième et treizième rangs.

La marque à l'étoile a toutefois fait un bond en avant dans la hiérarchie ce samedi : George Russell s'est classé deuxième en Q1, puis troisième en Q2 juste devant son coéquipier Hamilton, avant qu'ils ne prennent les sixième et septième places dans la phase décisive, à un souffle du top 5.

"Je pensais que ça allait être pire que ça, alors c'est positif", se réjouit Hamilton. "Nous avons fait du super travail hier soir, et la voiture paraissait bien, bien meilleure en début d'après-midi, puis en qualifications ça allait. Je pensais que nous allions peiner à passer en Q3, mais ça n'a pas été le cas. Nous y sommes, et nous sommes dans la bataille."

Mercedes a notamment comparé deux ailerons arrière au fil du week-end, avec une nouvelle version à plus faible traînée, mais l'impact a manifestement été moindre. "Qui sait ? C'était équivalent. Nous avons fait les mêmes chronos avec les deux ailerons", estime Hamilton.

Cependant, cette performance encourageante est loin de rassurer les pilotes de la marque à l'étoile quant au potentiel de la W14, d'autant qu'ils ne comprennent pas forcément le gain de performance réalisé aujourd'hui.

Sur l'instabilité du train arrière, Hamilton indique : "C'est clairement mieux, mais nous manquons globalement d'appui, surtout à l'arrière. C'est pour ça que nous ne pouvons pas accélérer aussi tôt que les Red Bull et les Ferrari sur un tour et que nous avons des difficultés au niveau de la dégradation. C'est la même histoire que ces dernières années, mais avant l'an dernier, nous avions un meilleur train arrière. C'est quelque chose sur quoi nous pouvons travailler."

Quant à Russell, il explique au sujet des réglages : "Le changement que nous avons fait [par rapport à vendredi], nous pensions qu'il allait probablement nous permettre de trouver un dixième. Et nous en avons trouvé cinq ou six. Il nous faut comprendre pourquoi. C'est évidemment une bonne nouvelle, mais il nous faut le comprendre. C'est du travail à faire lundi." Le jeune Anglais renchérit : "Nous avons un bon point de départ et nous pouvons désormais laisser l'équipe se concentrer sur la quête de performance plutôt que de passer les trois quarts de l'année à résoudre des problèmes, comme nous l'avons fait l'an dernier."

