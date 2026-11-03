Formule 1 GP de Mexico
Pérez encense Herta mais laisse Cadillac décider de son futur coéquipier
Sergio Pérez a signé un nouveau contrat avant son Grand Prix national au Mexique, où Colton Herta a pris la place de Valtteri Bottas lors de la première séance d'essais libres.
Ewan Gale
Publié: 3 nov. 2026, 08:45
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Photo de : Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Sergio Pérez a affirmé qu'il n'aurait pas son mot à dire dans le choix de son coéquipier chez Cadillac en 2027, après avoir signé un nouveau contrat avant le Grand Prix de Mexico. La présence du Mexicain sur la grille est désormais assurée jusqu'en 2029.
L'avenir de son actuel coéquipier, Valtteri Bottas, est en revanche loin d'être assuré. Si le Finlandais affirme que sa place au sein de la nouvelle écurie Cadillac n'est pas menacée, le directeur de l'équipe, Marcin Budkowski, avait refusé de confirmer que le duo actuel serait reconduit la saison prochaine, lors du Grand Prix des États-Unis.
Le pilote de réserve Colton Herta a participé aux EL1 au Mexique à la place de Bottas. L'Américain cherche ainsi à accumuler les points nécessaires à l'obtention de la Super Licence FIA, indispensable pour pouvoir courir en F1.
Herta est passé de l'IndyCar à la Formule 2 cette année. Malgré des difficultés chez Hitech, ses résultats précédents outre-Atlantique lui permettent de prétendre au nombre de points requis grâce à sa participation aux séances d'essais libres.
Interrogé sur la contribution de Herta dans l'équipe lors de sa première saison, Pérez a déclaré : "Je pense qu'il fait du bon travail. Il apporte de bons retours à l'équipe et des informations précieuses, c'est tout ce dont nous avons besoin de sa part."
Colton Herta
Photo de: Getty Images
"Participer aux EL1 est toujours très difficile pour montrer sa vitesse ou son niveau. Mais maintenant, je pense qu'il passe davantage de temps dans la voiture et sur le simulateur, donc nous commençons à voir davantage son potentiel."
"Évidemment, ce n'est pas à moi de prendre cette décision, mais je pense que ce sera à Marcin de décider qui il souhaite mettre dans la voiture. Je travaille également très bien avec Valtteri. Je pense qu'il a été très malchanceux lors de quelques courses. À Austin, il a montré un très bon rythme, donc ce ne sera pas une décision facile pour l'équipe."
Concernant son nouveau contrat, Pérez a évoqué la motivation supplémentaire que représente le fait d'aider une nouvelle écurie à s'installer en F1, ainsi que des responsabilités qui vont au-delà du simple fait de "piloter aussi vite que possible".
Mais lorsqu'il lui a été demandé si cela impliquait également de participer aux discussions concernant l'identité de son équipier pour 2027, il a répondu : "Non, pas du tout."
"Je ne le souhaite pas non plus, car ce n'est pas à moi de prendre cette décision. C'est pour cela que nous avons quelqu'un comme Marcin, qui va examiner toutes les données et les informations, et qui prendra finalement cette décision en fonction de ce qu'il estime être le mieux pour l'avenir de l'équipe."
"Nous sommes évidemment dans une période où nous devons évoluer extrêmement rapidement. Les trois ou quatre prochains mois seront vraiment cruciaux dans notre préparation. Donc oui, je pense que cette décision lui revient."
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