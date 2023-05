De nouveau au Grade 1, Shanghai se prépare au retour de la F1

En raison de la pandémie de COVID-19, la Chine n'a plus accueilli de Grand Prix depuis 2019, une course qui marquait d'ailleurs la 1000e épreuve dans l'Histoire du Championnat du monde. Premier GP annulé en 2020, la course peine depuis à retrouver sa place, quand bien même elle figurait dans les versions officielles initiales des calendriers 2021 et 2023.

Le GP de Chine devait en effet être la quatrième manche de la campagne actuelle, avant d'être annulé en fin d'année 2022 sur fond de résurgence du virus. Il faut souligner qu'en dépit de cette situation difficile, l'épreuve dispose toujours avec la F1 d'un contrat renouvelé fin 2021 et qui court jusqu'à 2025. Elle est également soutenue par les autorités du pays.

L'intention de l'ensemble des parties prenantes est donc bien de revenir dans l'empire du Milieu. Le tracé vient d'ailleurs d'annoncer par voie officielle le renouvellement de sa certification de Grade 1 de la FIA, ce qui signifie que l'instance, après envoi de représentants, a jugé le circuit capable d'accueillir un Grand Prix.

Les informations de Motorsport.com en Chine laissent entendre que le maintien de la licence lors des trois années qui ont suivi 2019 avait été rendu impossible par les difficultés pour la FIA d'envoyer un représentant sur place. Il faut toutefois souligner que sur les documents publiés par la fédération internationale et disponibles sur son site internet, la présence du circuit de Shanghai est erratique : indiqué sur la liste des tracés de Grade 1 en octobre 2019, il n'y figurait plus en décembre 2020 avant d'y refaire son apparition fin 2021. Il en a de nouveau disparu en mai 2022 et, dans la toute dernière version de ce document datant du 17 avril 2023, il est bien indiqué au Grade 1.

Quoi qu'il en soit, le circuit de Shanghai a indiqué qu'une inspection avait eu lieu de la part de la fédération chinoise des sports mécaniques en août dernier, en préambule du travail de remise à niveau. Les travaux nécessaires couvraient la maintenance de la piste elle-même, la réparation de certains murs de pneus et une réfection principalement esthétique au niveau de la tribune de la ligne droite de départ/arrivée.

L'inspecteur de la FIA qui s'est rendu sur place récemment a donc validé le travail effectué, avec une licence dont la validité court jusqu'en mars 2026. Comme de coutume, il faudra toutefois procéder à une nouvelle visite, un examen final, qui sera déroulera un mois avant le prochain Grand Prix de Chine.

Ayant fait son apparition au calendrier F1 en 2004, l'épreuve fêtera ses 20 ans l'année prochaine. Le promoteur a d'ailleurs dernièrement publié une vidéo évoquant cette date anniversaire, laissant ainsi entendre que le retour du Championnat du monde à Shanghai en 2024 était plus que jamais dans les tuyaux.

