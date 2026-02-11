Les stats de la première journée des essais de Bahreïn 2026
Découvrez les statistiques du roulage des écuries et des motoristes F1 lors de la première journée des essais hivernaux 2026 de Bahreïn 1.
Après la première journée de la première session d'essais hivernaux 2026 de F1 qui se tient à Bahreïn du 11 au 13 février, voici les chiffres bruts à retenir de ce mercredi.
Essais Bahreïn 1 - Le kilométrage par écuries (Jour 1)
|Écurie
|Pilote(s)
|Tours totaux parcourus
|Kilomètres parcourus
|Williams
|Sainz
Albon
|145
|785
|Red Bull
|Verstappen
|136
|736
|Ferrari
|Hamilton
Leclerc
|132
|714
|Audi
|Bortoleto
Hülkenberg
|122
|660
|Haas
|Ocon
|115
|622
|McLaren
|Piastri
Norris
|112
|606
|Cadillac
|Bottas
Pérez
|107
|579
|Mercedes
|Russell
Antonelli
|86
|465
|Alpine
|Colapinto
Gasly
|77
|416
|Racing Bulls
|Lindblad
|75
|406
|Aston Martin
|Stroll
|36
|195
Essais Bahreïn 1 - Le kilométrage par motoristes (Jour 1)
La Williams à moteur Mercedes est la voiture qui a le plus roulé ce mercredi à Sakhir.
Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
|Moteur
|Écurie(s)
|Tours totaux parcourus
|Kilomètres parcourus
|KM moyens
par écurie
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|420
|2273
|569
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|354
|1916
|639
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|211
|1142
|571
|Audi
|Audi
|122
|660
|660
|Honda
|Aston Martin
|36
|195
|195
Essais Bahreïn 1 - Les chronos du jour 1
|P
|PILOTe
|ÉQUIPe
|Tours
|Chrono
|écart
|Pneus
|1
|Norris
|McLaren
|58
|1'34"669
|C2
|2
|Verstappen
|Red Bull
|136
|1'34"798
|+0"129
|C3
|3
|Leclerc
|Ferrari
|80
|1'35"190
|+0"521
|C3
|4
|Ocon
|Haas
|115
|1'35"578
|+0"909
|C3
|5
|Piastri
|McLaren
|54
|1'35"602
|+0"933
|C3
|6
|Russell
|Mercedes
|56
|1'36"108
|+1"439
|C3
|7
|Hamilton
|Ferrari
|52
|1'36"433
|+1"764
|C3
|8
|Gasly
|Alpine
|49
|1'36"765
|+2"096
|C3
|9
|Hülkenberg
|Audi
|73
|1'36"861
|+2"192
|C3
|10
|Albon
|Williams
|68
|1'37"437
|+2"768
|C3
|11
|Antonelli
|Mercedes
|30
|1'37"629
|+2"960
|C1
|12
|Lindblad
|Racing Bulls
|75
|1'37"945
|+3"276
|C3
|13
|Sainz
|Williams
|77
|1'38"221
|+3"552
|C3
|14
|Pérez
|Cadillac
|58
|1'38"828
|+4"159
|C2
|15
|Bortoleto
|Audi
|49
|1'38"871
|+4"202
|C3
|16
|Bottas
|Cadillac
|49
|1'39"150
|+4"481
|C1
|17
|Stroll
|Aston Martin
|36
|1'39"883
|+5"214
|C2
|18
|Colapinto
|Alpine
|28
|1'40"330
|+5"661
|C2
Essais Bahreïn 1 - Les drapeaux rouges du jour 1
Alpine est l'une des écuries qui a le moins roulé et qui a causé un drapeau rouge.
Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
|Voiture
|Pilote
|Heure
|Raison
|Alpine
|Colapinto
|9h37
|Arrêt en piste
|Audi
|Hülkenberg
|14h32
|Arrêt en piste
