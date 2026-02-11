Passer au contenu principal

Statistiques
Formule 1 Essais hivernaux à Bahreïn I

Les stats de la première journée des essais de Bahreïn 2026

Découvrez les statistiques du roulage des écuries et des motoristes F1 lors de la première journée des essais hivernaux 2026 de Bahreïn 1.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Alexander Albon, Williams

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
George Russell, Mercedes

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Sergio Perez, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
George Russell, Mercedes

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Carlos Sainz, Williams

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Franco Colapinto, Alpine

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Max Verstappen, Red Bull Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Lando Norris, McLaren

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Carlos Sainz, Williams

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Pierre Gasly, Alpine, Sergio Perez, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Carlos Sainz, Williams

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Franco Colapinto, Alpine

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Max Verstappen, Red Bull Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
George Russell, Mercedes

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Nico Hulkenberg, Écurie Audi F1

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Pierre Gasly, Alpine

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Charles Leclerc, Ferrari

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Lando Norris, McLaren

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Nico Hulkenberg, Écurie Audi F1

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Charles Leclerc, Ferrari

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Sergio Perez, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Alexander Albon, Williams

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Nico Hulkenberg, Écurie Audi F1

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
Lando Norris, McLaren

Essais F1 2026 - Mercredi à Bahreïn
54

Après la première journée de la première session d'essais hivernaux 2026 de F1 qui se tient à Bahreïn du 11 au 13 février, voici les chiffres bruts à retenir de ce mercredi.

Lire aussi :

Essais Bahreïn 1 - Le kilométrage par écuries (Jour 1)

Écurie Pilote(s) Tours totaux parcourus Kilomètres parcourus
Williams Sainz
Albon 		 145 785
Red Bull Verstappen 136 736
Ferrari Hamilton
Leclerc		 132 714
Audi Bortoleto
Hülkenberg		 122 660
Haas Ocon 115 622
McLaren Piastri
Norris		 112 606
Cadillac Bottas
Pérez		 107 579
Mercedes Russell
Antonelli		 86 465
Alpine Colapinto
Gasly		 77 416
Racing Bulls Lindblad 75 406
Aston Martin Stroll 36 195

Essais Bahreïn 1 - Le kilométrage par motoristes (Jour 1)

La Williams à moteur Mercedes est la voiture qui a le plus roulé ce mercredi à Sakhir.

La Williams à moteur Mercedes est la voiture qui a le plus roulé ce mercredi à Sakhir.

Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Moteur Écurie(s) Tours totaux parcourus Kilomètres parcourus KM moyens
par écurie
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 420 2273 569
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 354 1916 639
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 211 1142 571
Audi Audi 122 660 660
Honda Aston Martin 36 195 195

Essais Bahreïn 1 - Les chronos du jour 1

P PILOTe ÉQUIPe Tours Chrono écart Pneus
1 Norris McLaren 58 1'34"669   C2
2 Verstappen Red Bull 136 1'34"798 +0"129 C3
3 Leclerc Ferrari 80 1'35"190 +0"521 C3
4 Ocon Haas 115 1'35"578 +0"909 C3
5 Piastri McLaren 54 1'35"602 +0"933 C3
6 Russell Mercedes 56 1'36"108 +1"439 C3
7 Hamilton Ferrari 52 1'36"433 +1"764 C3
8 Gasly Alpine 49 1'36"765 +2"096 C3
9 Hülkenberg Audi 73 1'36"861 +2"192 C3
10 Albon Williams 68 1'37"437 +2"768 C3
11 Antonelli Mercedes 30 1'37"629 +2"960 C1
12 Lindblad Racing Bulls 75 1'37"945 +3"276 C3
13 Sainz Williams 77 1'38"221 +3"552 C3
14 Pérez Cadillac 58 1'38"828 +4"159 C2
15 Bortoleto Audi 49 1'38"871 +4"202 C3
16 Bottas Cadillac 49 1'39"150 +4"481 C1
17 Stroll Aston Martin 36 1'39"883 +5"214 C2
18 Colapinto Alpine 28 1'40"330 +5"661 C2

Essais Bahreïn 1 - Les drapeaux rouges du jour 1

Alpine est l'une des écuries qui a le moins roulé et qui a causé un drapeau rouge.

Alpine est l'une des écuries qui a le moins roulé et qui a causé un drapeau rouge.

Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Voiture Pilote Heure Raison
Alpine Colapinto 9h37 Arrêt en piste
Audi Hülkenberg 14h32 Arrêt en piste

 

