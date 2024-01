Steiner : Difficile de rester motivé face au manque d'investissement

Pour la première fois depuis 2016, l'écurie Haas F1 n'est plus dirigée par Günther Steiner. Le dirigeant italo-américain n'a pas vu son contrat renouvelé par Gene Haas, fondateur et propriétaire, après une saison 2023 marquée par une cuisante dernière position au classement constructeurs.

Depuis son arrivée dans la discipline, le modèle de la structure américaine est simple : s'appuyer le plus possible sur l'achat de pièces fabriquées par un autre constructeur, en l'occurrence Ferrari, tout en investissant à un niveau modeste dans le fonctionnement de la structure et le développement du châssis par ailleurs conçu avec l'aide de Dallara.

Un tel modèle présente l'avantage de limiter les dépenses en toutes circonstances, mais l'inconvénient d'être dépendant du niveau de performance de base de la voiture, sans réellement disposer d'une compréhension et donc d'une grande influence sur l'évolution des performances. C'est d'ailleurs souvent selon ce schéma que les bonnes saisons de Haas se sont déroulées, avec des débuts prometteurs et une perte de compétitivité au fil de la campagne.

Paradoxalement, la mise en place d'un plafond budgétaire, qui a mis l'accent sur l'efficacité des écuries dans un contexte financier bien plus normé, a eu tendance à plus mettre en lumière les inconvénients du modèle Haas que ses avantages. Là où d'autres écuries se sont appuyées sur des installations de premier plan ou ont dépensé afin d'améliorer leur infrastructure, l'équipe basée à Kannapolis et Banbury s'est tenue à sa ligne directrice.

Gene Haas et Günther Steiner n'avaient pas le même point de vue sur l'avenir du modèle Haas.

Et ce fut une pierre d'achoppement entre Gene Haas et Günther Steiner, le dernier cherchant à ce que le premier investisse un peu plus dans les installations pour améliorer les capacités de Haas F1 en matière de recherche et développement, déjà limitées par le fait d'acheter le maximum de pièces possibles à Ferrari, pièces qui ont déjà fait l'objet d'un développement séparé au sein de la Scuderia.

Dans sa seule sortie publique depuis l'annonce du départ de Steiner, Gene Haas a déclaré au site officiel de la F1 : "Il y a une perception selon laquelle nous dépensons beaucoup moins d'argent. [Mais] nous sommes globalement à moins de 10 millions de dollars du plafond budgétaire. Je pense simplement que nous ne dépensons pas très bien cet argent. Beaucoup d'écuries ont déjà investi dans leurs infrastructures, leurs usines, leur équipement et leur personnel. Notre modèle consistait à externaliser une grande partie de ces éléments. Nous dépensons beaucoup d'argent. Nous n'avons pas dépassé le plafond mais nous en sommes très proches. Je pense que nous ne faisons pas du bon travail pour dépenser cet argent de la manière la plus efficace possible."

La ligne de fracture est alors on ne peut plus claire. Et dans son entretien exclusif pour Motorsport.com, Steiner d'expliquer : "Je n'ai jamais été dans une entreprise aussi longtemps que chez Haas F1, réfléchissez à ça ; à partir d'un certain point, [il faut envisager le futur à long terme]. Vous savez, on continue à faire la même chose et on voit ce que les autres font pour aller de l'avant. Les autres équipes – AlphaTauri, Aston Martin –, on voit où elles vont et on ne peut pas les suivre, il est donc difficile de rester motivé."

"Vous essayez toujours parce que vous n'abandonnez jamais. Vous essayez, mais à un moment donné, il devient évident que... Cela devient plus clair quand vous êtes parti, parce que vous n'êtes plus dans le tourbillon. Vous êtes à l'extérieur et vous regardez vers l'intérieur, et vous vous dites 'wow, j'ai fait des efforts pendant longtemps, en voyant vers quoi les autres allaient' depuis [l'instauration du plafond budgétaire en 2021]."

Pour Steiner, Haas n'a pas su adapter son modèle au plafond budgétaire.

"La Formule 1 a changé depuis l'entrée en vigueur du plafond budgétaire. La réaction des gens était du genre 'il faut penser différemment ; il faut investir dans votre infrastructure pour tirer le meilleur parti de votre budget opérationnel'. Il suffit d'être très efficace, d'investir de l'argent et de tout mettre en place pour obtenir une structure très efficace."

"C'est ce qu'il faut toujours s'efforcer de faire. Je pense que notre concept [d'achat de pièces] était très bon lorsque nous avons commencé, mais lorsque le plafond budgétaire est arrivé, les choses ont un peu changé. Et notre modèle n'est peut-être plus le plus efficace. Enfin, pas notre modèle, leur modèle, parce que je ne suis plus là."

En dépit de ces divergences, Steiner réfute toutefois l'idée d'une brouille avec Gene Haas en fin de saison 2023 : "Je ne dirais pas que je me suis brouillé [avec Gene]. Je ne me brouille pas, je n'ai pas besoin de me brouiller avec qui que ce soit. Il est propriétaire des lieux, il peut donc décider ce qu'il veut. Je ne peux pas me brouiller avec lui. Je peux être contrarié, mais je ne le suis même pas. C'est sa décision et il peut faire ce qu'il veut."

"Mais je pense que les résultats sont toujours le produit de la façon dont vous pouvez les obtenir. Et si vous ne pouvez pas les atteindre avec ce que vous avez, les résultats ne sont que le produit final, qui n'est pas bon."

Avec Alex Kalinauckas