Steiner attend de Hülkenberg un aussi bon retour qu'Alonso

En 2023, Nico Hülkenberg va faire son retour en Formule 1 après trois saisons passées sur la touche. Certes, la pandémie de COVID-19 a permis à l'Allemand de 35 ans de participer à cinq Grands Prix dans ce laps de temps ; il n'empêche que l'on n'avait pas vu un pilote revenir dans l'élite après une telle période d'inactivité depuis Pedro de la Rosa, arrivé chez Sauber à l'âge de 39 ans en 2010, après trois saisons sans la moindre course en sport automobile.

Certes, il y a aussi le cas de Fernando Alonso, mais celui-ci est nettement différent : le double Champion du monde de Formule 1 était revenu à 39 ans également, toutefois après avoir disputé la saison 2018-19 de WEC, les 24 Heures de Daytona, le Dakar et les 500 Miles d'Indianapolis. Il n'empêche que Günther Steiner croit en un retour réussi de Hülkenberg chez Haas.

"Fernando a aussi sept ans de plus [six en réalité, ndlr] !" s'exclame le directeur de l'écurie américaine dans le podcast Beyond The Grid, précisant au sujet de sa nouvelle recrue : "C'était notre principale inquiétude quand nous y avons réfléchi. Cela fait trois ans qu'il n'a pas couru à temps plein, mais il a fait deux courses cette année, il a fait au moins un test Pirelli cette année, il peut piloter la voiture ici à Abu Dhabi. C'est une petite inquiétude, mais à un moment, nous ne pouvons pas trouver la réponse définitive si nous n'essayons pas. Il y a un risque, quoi qu'on fasse, et ça en fait partie."

"Nous l'avons rencontré, nous avons discuté avec lui, juste pour voir s'il en avait envie. Car s'il en a envie… Fernando est un très bon exemple, plein de gens ont dit qu'il n'en était pas capable, et il reste l'un des meilleurs. On peut dire ce qu'on veut, le gars a plus de 40 ans, il est parti deux ans, il est revenu et il reste l'un des meilleurs ! Pourquoi Nico ne pourrait-il pas le faire ? Comme je l'ai dit avec humour, Nico est plus jeune que lui. Je pense qu'il en est capable. On verra l'an prochain si c'est le cas."

Après Williams, Force India/Racing Point/Aston Martin, Sauber et Renault, Haas est la cinquième écurie pour laquelle va courir Hülkenberg en Formule 1. Avec Fernando Alonso, l'Allemand sera alors l'un des deux seuls pilotes engagés à avoir évolué au sein de la moitié des équipes du plateau.